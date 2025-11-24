Caminhos da Reportagem traz mulheres que romperam violência doméstica

Na segunda-feira (24), a TV Brasil exibe, às 23h, um novo episódio do premiado programa Caminhos da Reportagem, que tem como tema Rompendo o silêncio: a informação que salva mulheres. Na segunda-feira (24), aexibe, às 23h, um novo episódio do premiado programa Caminhos da Reportagem, que tem como tema Rompendo o silêncio: a informação que salva mulheres.

A atração compartilha histórias de mulheres que foram vítimas de violência doméstica, mas conseguiram sair desse ciclo de agressões por meio de informação, acolhimento, oportunidade e apoio de uma rede de serviços de atendimento. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na pesquisa Visível e Invisível: Vitimização de Meninas e Mulheres, realizada em 2024, uma em cada três mulheres no Brasil viveu uma situação de violência. O dia 25 de novembro é marcado como o Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. O programa da TV Brasil conta a história de Vanusa Pereira que viveu um relacionamento de 17 anos. Depois de 12 anos com o ex-companheiro, começaram as violências: primeiro verbais; depois, empurrões; até que passaram a ocorrer agressões com “qualquer coisa que ele tivesse na mão”. “Eu lembro que foi um policial que me atendeu, e ele foi meio ríspido. Então, assim, te dá muita vergonha. Mas eu precisava fazer aquilo”, relata. Além disso, ela explica que conseguiu sair do ciclo de violência ao fugir do agressor com ajuda da sogra e de vizinhos.

Carollyna Oliveira também conseguiu romper com a violência praticada pelo ex-companheiro. Ao Caminhos da Reportagem, ela revela que as agressões aconteceram inclusive quando estava grávida de sete meses da primeira filha. “Por causa de ciúmes, ele começou a me bater, empurrava, puxava o braço, dava um puxão no cabelo. E aí a gente vai perdoando, até que ele começou com as agressões mais pesadas”, lembra. 20 anos do Ligue 180 Antes de ir a uma delegacia de polícia, Carollyna Oliveira buscou informação e orientação no Ligue 180, serviço público criado há 20 anos para o enfrentamento à violência contra as mulheres. De forma gratuita, o número funciona 24 horas por dia, durante toda a semana.

O Ligue 180 oferece orientação sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento; informações sobre a localização dos serviços especializados; registro e encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes; além do registro de reclamações e elogios sobre os serviços prestados. Entre janeiro e outubro de 2025, o Ligue 180 atendeu mais de 870 mil chamados por telefone, WhatsApp, e-mail e videochamadas em Libras. A coordenadora-geral do Ligue 180, Ellen dos Santos Costa, afirma que a central de atendimento é um canal especializado de escuta e acolhimento de mulheres que estão em situação de violência. “Qualquer mulher, independentemente da sua idade e da sua condição, pode ligar, que a gente vai identificar os requisitos mínimos para entender se existe essa violência, passar para ela essa informação e mostrar os canais ou os caminhos que ela pode seguir para romper com esse ciclo, para denunciar essa violência que ela está vivendo”, explica.

Rede de proteção O Ligue 180 está articulado a uma extensa rede de proteção à mulher, formada por serviços como a Casa da Mulher Brasileira, os Centros de Referência, as Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), as Defensorias Públicas, os Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros. A Casa da Mulher Brasileira foi criada em 2015 com o objetivo de reunir, em um único espaço, diversos serviços de proteção às mulheres. Segundo a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, o Brasil tem 11 unidades da Casa da Mulher Brasileira em funcionamento e a previsão é que, até o final de 2026, esse número chegue a 42. “Quanto mais informações as mulheres têm, quanto mais motivação, quanto mais incentivo, quanto mais a nossa mídia favorecer isso, quanto mais os governos favorecerem e derem apoio e proteção às mulheres, mais elas falarão. Então, nós queremos que as denúncias cresçam, mas, obviamente, queremos que nenhum ato de violência cresça no país”, afirma a ministra.