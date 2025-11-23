Hoje é Dia: memória de Érico Veríssimo e Maradona são destaques
Datas que relembram a perda de figuras célebres estão entre os principais destaques da semana entre os dias 23 e 29 de novembro de 2025. No dia 28, a morte do escritor gaúcho Érico Veríssimo completa nada menos do que 50 anos. Autor de obras que se tornaram clássicos, como "O Tempo e o Vento" e "Incidente em Antares", ele teve a história contada pelo
Início da Intentona Comunista no Brasil (90 anos)
Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil
Morte do radialista, jornalista e apresentador mineiro Fernando Vanucci (5 anos)
Nascimento do escritor português Eça de Queiroz (180 anos)
Morte do treinador e ex-futebolista argentino Diego Maradona (5 anos)
Nascimento do general e ditador chileno Augusto Pinochet (110 anos)
Albert Einstein conclui sua Teoria da Relatividade Geral, apresentando o ensaio "Movimento Eletrodinâmico dos Corpos" para a Academia de Ciências da Prússia (110 anos)
Dia Nacional do Doador de Sangue
Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres - comemoração internacional, ratificada pela ONU na sua Resolução A/RES 54/134, de 17 de dezembro de 1999
Dia Nacional da Baiana de Acarajé - comemoração criada pela Lei Nº 12.206, de 19 de janeiro de 2010, que tornou nacional uma celebração inicialmente apenas da capital do estado da Bahia
Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (95 anos)
Nascimento do escritor paulista Raduan Nassar (90 anos) - recebeu o Prêmio Camões em 2016
Nascimento do lutador de artes marciais, ator e cineasta sino-americano Lee Jun-fan, o Bruce Lee (85 anos)
Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama
Dia dos Profissionais de Segurança do Trabalho
Morte do escritor gaúcho Érico Veríssimo (50 anos)
Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestino - comemoração internacional instituída pela ONU. Tem como finalidade marcar a data da aprovação da resolução Nº 181, de 29 de novembro de 1947, na 2ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que então versava sobre a partilha da Palestina, e que possibilitou a criação do Estado de Israel
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].
