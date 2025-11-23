Hoje é Dia: memória de Érico Veríssimo e Maradona são destaques

Morte do radialista, jornalista e apresentador mineiro Fernando Vanucci (5 anos)

Nascimento do escritor português Eça de Queiroz (180 anos)

Albert Einstein conclui sua Teoria da Relatividade Geral, apresentando o ensaio "Movimento Eletrodinâmico dos Corpos" para a Academia de Ciências da Prússia (110 anos)

Nascimento do general e ditador chileno Augusto Pinochet (110 anos)

Morte do treinador e ex-futebolista argentino Diego Maradona (5 anos)

Dia Nacional do Doador de Sangue

Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres - comemoração internacional, ratificada pela ONU na sua Resolução A/RES 54/134, de 17 de dezembro de 1999

Dia Nacional da Baiana de Acarajé - comemoração criada pela Lei Nº 12.206, de 19 de janeiro de 2010, que tornou nacional uma celebração inicialmente apenas da capital do estado da Bahia