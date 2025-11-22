Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

STF determina prisão do deputado Alexandre Ramagem

DW Autor
Tipo Notícia

Parlamentar e ex-diretor da Abin condenado pela trama golpista é suspeito de ter viajado clandestinamente para o exterior, apesar da proibição do Supremo. Segundo relatos, ele estaria em Miami, nos EUA.O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) ordenou a prisão do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que havia sido condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão no processo da trama golpista . A ordem de prisão foi decretada nesta semana, mas só divulgada nesta sexta-feira (21/11). A Polícia Federal (PF) suspeita que o parlamentar e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) deixou o Brasil de forma clandestina. Segundo reportagem do site PlatôB publicada na quarta-feira (19/11), Ramagem foi visto em um condomínio de luxo em Miami, nos Estados Unidos , para onde teria viajado sem comunicar a Câmara dos Deputados. Segundo o portal de notícias G1, Ramagem teria deixado o Brasil em setembro, no mesmo mês em que a 1ª Turma do STF julgou o núcleo crucial da trama golpista , do qual ele fazia parte. O deputado teria viajado de avião para Boa Vista, de onde teria partido em um carro em direção à fronteira, seguindo então para um outro país não especificado. Informações divulgadas pela TV Globo dão conta que a PF estaria investigando se a rota de fuga de Ramagem teria sido pela fronteira com a Venezuela ou com a Guiana, em um carro alugado em Boa Vista. Os dois países fazem fronteira com o Brasil junto ao estado de Roraima. Psol pediu prisão preventiva Assim como os demais condenados no processo da trama golpista, Ramagem está proibido de deixar o país e recebeu ordens de entregar seu passaporte às autoridades. A Câmara dos Deputados informou que não recebeu nenhuma comunicação sobre um deslocamento internacional e que o deputado não está em missão oficial no exterior. Não há, portanto, registro de autorização oficial para que ele viajasse. A possível fuga de Ramagem levou o Partido Socialismo e Liberdade (Psol) a pedir nesta quinta-feira a prisão preventiva do deputado e de outros condenados pelo núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. O processo da trama golpista está na fase dos recursos das defesas, sendo que o primeiro destes submetido pela defesa de Ramagem já foi negado. Após essa fase, o cumprimento da pena poderá ser executado. rc (ots)

