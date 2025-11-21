Rio recebe Caravana África Diversa na temporada cultural Brasil-França

Artistas, pesquisadores e grupos de tradições culturais do Brasil e da Frannça estarão reunidos, entre este sábado (22) e a próxima quinta-feira (27), em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro, para debates e apresentações de espetáculos com o foco em artes cênicas e saberes ancestrais.

"A gente tenta estar em museus, espaços oficiais, mas também na rua e em espaços culturais, que normalmente não abraçariam essas programações. A gente tenta também abraçar a cidade inteira, que recebeu as pessoas escravizadas", afirmou a idealizadora e curadora da Caravana África Diversa, Daniele Ramalho, de Nantes, em entrevista à Agência Brasil por telefone.

O evento começou em Nantes, na França, entre os dias 6 e 9 de novembro, com atividades que ocorreram na La Compagnie du Café-Thêatre e na Maison de l’Afrique.

A edição de 2025 da Caravana será apresentada no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (CNFCP/Iphan), nos teatros Cacilda Becker e Dulcina, e na BiblioMaison, no centro da capital. Também está prevista programação no Museu de Arte do Rio, na região portuária.

A programação faz parte da Caravana África Diversa e chega à capital fluminense dentro das comemorações dos 200 anos de amizade franco-brasileira e da primeira Temporada Brasileira na França, realizada há 20 anos.

“Fazer uma oficina sobre folhas [de plantas] em um quilombo, que tem uma plantação, é bem diferente do que em uma sala de aula. O percurso também transforma o olhar da gente”, pontuou, comentando a diversidade da programação.

No entendimento de Daniele, a cidade do Rio de Janeiro conta essa herança africana, e a sua participação na construção da sociedade.

A guardiã na tradicional festa Reinado de Nossa Senhora do Rosário, Capitã Pedrina, é uma das convidadas a participar da programação. Também está prevista a presença do pesquisador mineiro Benjamin Abras, atualmente radicado na Europa e que é uma referência na arte da performance. A Caravana tem como curador convidado o ator, diretor e griô Hassane Kouyaté, de Burkina Faso.

Essa é a segunda vez que a doutora por notório saber em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e ativista em questões étnico-raciais Capitã Pedrina participa de atividades relacionadas à agenda franco-brasileira. A primeira foi em 2005, quando viajou para o país europeu e se apresentou na programação do ano do Brasil na França.

“Tenho reverenciado muito essas mulheres. Nesta edição, especialmente, elas estão tendo destaque. O matriarcado é muito importante”, pontuou.

Daniele Ramalho lembrou que, no Brasil, na África, há também as griotes, que são as mulheres com títulos equivalentes aos griôs, chamadas de mestras no Brasil, como é o caso da Capitã Pedrina.

Para a mestra, essas são sempre ações afirmativas, que ajudam a despertar nas pessoas "um sentir, um novo pensar, um novo olhar" sobre os modos de vida particulares dessas sociedades.

“Poder mostrar o quão isso é importante na sobrevivência e no dia a dia desse mundo, que se pretende globalizado, mas, na maioria das vezes, não consegue estender o apoio necessário aos jovens e crianças e até mesmo às pessoas mais idosas, buscando conscientizar sobre nossos valores”, disse à Agência Brasil.

“Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde ir. Tem que mostrar as raízes, o valor, para a pessoa se perceber neste mundo e se encontrar, para ter equilíbrio mental e emocional para seguir a busca dos seus objetivos”, complementou.

A Rainha Konga do grupo de congado Massambique da Nossa Senhora das Mercês, Ana Luzia de Moraes, participou da caravana em Nantes e também foi convidada para participar no Rio, mas não poderá estar presente.

Também exaltada pela curadoria, Ana Luzia conseguiu obter, em 2025, o registro dos Saberes do Rosário: Reinados, Congados e Congadas como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, após 17 anos de luta. Para a Rainha Konga, estar no evento é motivo de satisfação.

“A gente sente que é a continuidade de um trabalho em que a gente pode se conectar com outras realidades”, informou à reportagem.

Oferendas

O artista contemporâneo Benjamin Abras traz para a Caravana três apresentações, que chamou de oferendas. O Masimba, um solo de dança teatro performativo criado por meio da linguagem de dança teatro afro butô; uma oficina; e uma performance de afro butô que será realizada no Museu de Arte do Rio (MAR).

O afro butô é uma linguagem experimental usada em performances, e Benjamin é um dos cinco pesquisadores no mundo que a estudam tanto como pesquisa como experimentação performativa.

Abras ressaltou que o Brasil é um país de dimensões continentais, onde as tradições ainda não se encontraram e não se conhecem. Para ele, cada tradição afro-brasileira é uma biblioteca imensa de experiências de resiliência e de ressignificação de identidade e de empoderamento da humanidade da população negra.

Nesse sentido, ele acredita que a Caravana África Diversa vai permitir a possibilidade de encontros entre pessoas dessas tradições, como os griôs Hassane Kouyaté, de Burkina Faso, e Boniface Ofogo, de Camarões; e as mestras Capitã Pedrina, do Reinado de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e as irmãs Menezes, caixeiras do divino do Maranhão”, destacou.

O artista acrescentou que essa troca de saberes é um diálogo de empoderamentos mútuos, em que as pessoas afrodiaspóricas percebem que não são minoria, e que, na realidade, a diáspora continua em expansão.

“O África Diversa é um aquilombamento tectônico trazendo essa experiência para as comunidades de tradição e também para os artistas contemporâneos afrodiaspóricos e africanos”, completou.

Início

A curadora Daniele Ramalho trabalha com esculturas populares brasileiras, cultura indígena e referências afro-brasileiras desde os anos 2000. Nesse caminho, conforme contou, teve a sorte de encontrar alguns grupos e mestres que formaram o seu olhar sobre a vida, como Sotigui Kouyaté, um griô de Burkina Faso, durante uma oficina na qual ele falava da oralidade e da África. A experiência foi fundamental para ela, que, naquela época, começava a contar histórias nas quais a oralidade, o imaterial e o sagrado têm papel relevante.

“Tudo está interligado, como o canto, a dança, a história. Culturalmente, são sociedades muito ricas”, disse, acrescentando que, após o encontro com o griô, foi a Burkina Faso e ao Benin e teve a ideia de criar o Festival África Diversa, o primeiro nome da atual Caravana.

A programação Caravana África Diversa em 2025, tem apoio do Ministério da Cultura e da Petrobras e está incluída na programação do Ano do Brasil na França e Ano da França no Brasil, celebrando os encontros culturais entre Brasil, França e África. Todas as atividades desta edição serão publicadas em uma revista, especialmente editada e distribuída no fim da programação da Caravana, com patrocínio da Petrobras por meio da Lei de Incentivo à Cultura.