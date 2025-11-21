Cientistas criticam ausência de combustíveis fósseis em texto da COP30

“Apesar de um grande número de países se unirem em torno de roteiros para acabar com a dependência de combustíveis fósseis e com o desmatamento – e do impulso dado pelo presidente do Brasil – as palavras ‘combustíveis fósseis’ estão completamente ausentes do texto mais recente”, afirmam os pesquisadores em nota conjunta.

Para o grupo, essa ausência representa uma ruptura com a ciência e com os compromissos assumidos globalmente.

“Isso é uma traição à ciência e às pessoas, especialmente os mais vulneráveis, além de totalmente incoerente com os objetivos reafirmados de limitar o aquecimento a 1,5°C e com o quase esgotamento do orçamento de carbono”, diz o documento.

Os pesquisadores afirmam que não é possível garantir um futuro seguro sem mudanças estruturais.