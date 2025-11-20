Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Professores da USP lançam filme no dia da Consciência Negra

Autor Matheus Crobelatti* - Estagiário da Agência Brasil
Tipo Notícia

O Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, promove nesta quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, a estreia do documentário Cabo Verde: Um Sonho Possível, do diretor Celso Luiz Prudente e do roteirista Rogério Almeida, ambos professores da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. A produção integra a programação da 21ª Mostra Internacional do Cinema Negro (Minicine), que prossegue até dia 22 de dezembro.

Cabo Verde é hoje um país africano que já foi colônia de Portugal durante séculos e também usou mão de obra escrava, como o Brasil. A semelhança entre os dois países está presente na produção.

São Paulo - 19/11/2025 - Dia da Consciência Negra: mostra tem filme de professores da USP sobre Cabo Verde Documentário será exibido no Museu da Imagem e do Som (MIS). Foto: Divulgação.

 Documentário será exibido no Museu da Imagem e do Som (MIS). Foto: Divulgação

O documentário aborda fortemente a importância da cultura para a formação da identidade coletiva e sonhadora do povo que vive no arquipélago. Um exemplo é o gênero musical morna, que reflete o passado colonial de repressão a partir de letras melancólicas sobre amor e dificuldades. O gênero é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade.

O filme também destaca figuras históricas para o reconhecimento da identidade nacional dos cabo-verdianos, como o militante político Amílcar Cabral e a cantora Cesária Évora.

A entrada é gratuita. Após a exibição, o diretor participa de um bate-papo com o público. A projeção começa às 19h e é preciso retirar os ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria física do museu que fica na Avenida Europa, 158, no Jardim Europa.

Mostra de Cinema Negro 

O Mostra Internacional do Cinema Negro (Micine) promove, no Sesi-SP e no Centro Cultural Fiesp filmes, debates e trabalhos acadêmicos que contribuem para combater o racismo e o preconceito.

Nesta 21ª edição, a curadoria trabalha com o tema Cinema negro e a Contemporaneidade Inclusiva. A curadoria é de Celso Luiz Prudente, diretor do documentário sobre Cabo Verde.

A programação é gratuita e aberta ao público. As exibições estão sujeitas à lotação do espaço.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

