Lula rebate fala de Merz: "Berlim não oferece 10% da qualidade do Pará"

Em discurso, presidente do Brasil revidou comentário do chanceler alemão sobre Belém que gerou controvérsia. "[Merz], na verdade, deveria ter ido em um boteco no Pará, deveria ter dançado no Pará", disse Lula.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu nesta terça-feira (18/11) uma fala do chanceler federal alemão, Friedrich Merz , que gerou polêmica ao afirmar que os jornalistas alemães que o acompanhavam na COP30 "ficaram contentes" em deixar Belém e retornar à Alemanha. Em um discurso durante inauguração de uma ponte no interior de Tocantins, Lula disse que Merz deveria ter aproveitado a cultura e a culinária paraenses durante a visita ao Brasil e listou uma série de atrações e atividades, afirmando que "Berlim não oferece 10% da qualidade" do Pará e de Belém. "O primeiro-ministro da Alemanha [Merz] esses dias se queixou: 'Ah eu fui em Belém, mas voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim'. Ele, na verdade, deveria ter ido em um boteco no Pará, deveria ter dançado no Pará, ele deveria ter provado a culinária do Pará, porque ele ia perceber que Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém. E eu falava toda hora, coma maniçoba", afirmou o petista. "Contentes em retornar daquele lugar" Na quinta-feira passada, em um discurso no Congresso Alemão do Comércio, Merz teceu um paralelo com o Brasil, citando sua visita a Belém dias antes, visando enaltecer as qualidades da Alemanha. "Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos ." A fala do líder alemão, que ganhou destaque nesta semana, repercutiu mal no Brasil . Horas antes da resposta de Lula, a ministra Gleisi Hoffmann, responsável pela articulação política do Planalto, classificou o relato como "esnobe e preconceituoso", em entrevista ao canal de TV CNN Brasil. Greenpeace cobra desculpa de Merz Políticos paraenses também criticaram Merz. O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), disse que comentário foi "infeliz, arrogante e preconceituoso". Governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou: "Um discurso preconceituoso revela mais sobre quem fala do que sobre quem é falado". A fala ainda repercutiu mal até entre alguns deputados alemães. A entidade ambientalista Greenpeace, por sua vez, pediu uma retratação do chanceler federal. "Friedrich Merz deve pedir desculpas ao povo de Belém", afirmou Martin Kaiser, diretor-executivo da Greenpeace na Alemanha, segundo o site de notícias WEB.DE. Ele acrescentou que Merz "aparentemente não teve tempo para experimentar a grande hospitalidade do povo de Belém", que vive "em um dos pontos de inflexão do clima global" Com uma carreira política que remonta ao final dos anos 1980, Merz já atraiu críticas repetidas vezes por falas que envolveram imigrantes, refugiados, política externa e homossexuais. Um dos mais recentes comentários controversos do chanceler alemão foi feito em 14 de outubro passado. Durante um evento oficial, Merz respondeu uma pergunta sobre sua estratégia de combate à ultradireita, ele afirmou haver um "problema na paisagem urbana" da Alemanha, no que pareceu ser uma alusão à presença excessiva de imigrantes nas cidades do país. A fala ganhou as manchetes do país, alimentou acalorados debates e foi criticada como xenófoba e racista , md (ots)