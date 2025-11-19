Convenções da ONU criadas na Eco92 buscam ações convergentes na COP30

“Quando todos os governos vieram para o Rio de Janeiro e as convenções foram criadas, naquela época, todo mundo estava dizendo que precisávamos priorizar. E a estrutura institucional foi definida. Mas agora, toda essa fragmentação não está nos ajudando a ser efetivos”, diz a vice-secretária executiva da UNCCD, Andrea Meza Murillo.

Muitos relatórios, diferentes métricas e planos afastam as decisões tomadas em cada Conferência das Partes ocorridas em locais e períodos diferentes, já que as COPs climáticas são anuais, enquanto as da Biodiversidade e da Desertificação se alternam a cada dois anos.

“As sinergias são mais sobre como podemos planejar de modo integrado, entendendo que a natureza é tão importante para o clima que você não pode enfrentar os desafios se você não considerar o manejo do solo e o planejamento de uso de terra”, explica a vice-secretária executiva da Convenção da Desertificação.

Andrea Meza explica que, na estrutura internacional, os relatórios têm origem em diferentes instituições, com diferentes objetivos e métricas. O desafio de cada secretariado que acompanha os debates nas conferências dos países partes das convenções é fazer com que todo esse volume resulte em ação nos territórios com mais eficiência e integração.