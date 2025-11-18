Marina Silva: adaptação precisa estar no centro da reposta global

Os indicadores de adaptação são as regras e métricas que conduzirão os países de todo o mundo a prepararem suas cidades e áreas naturais para o enfrentamento dos impactos causados pelas mudanças climáticas. Por exemplo, a criação de áreas mais verdes nas cidades para tornar o solo mais permeável e diminuir os estragos causados por enchentes e enxurradas.

“A adaptação precisa estar no centro da resposta global: proteger pessoas e territórios terrestres e marítimos depende de instrumentos concretos para medir progresso, orientar políticas e reduzir vulnerabilidades”, afirmou.

Marina Silva lembrou que a ciência alerta que, para manter o aquecimento global em 1,5ºC, é preciso implementar as metas nacionais apresentadas pelos países (NDCs, na sigla em inglês). “Precisamos de ação rápida, ambição reforçada e implementação acelerada”, diz.

A ministra também reforçou a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a construção de "mapas do caminho" para, de forma justa e planejada, reverter o desmatamento e superar progressivamente a dependência dos combustíveis fósseis, mobilizando os recursos necessários. Os mapas de caminho são uma espécie de roteiro para que as transições possam ocorrer gradativamente.