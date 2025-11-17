Semana final da COP30 começa com reunião em busca por consenso

A COP30 entra na semana final com a chegada de representantes de alto escalão e expectativa de negociações climáticas aceleradas. Cerca de 160 ministros e outros representantes dos países se reúnem na plenária de alto nível, nesta segunda-feira (17). A COP30 entra na semana final com a chegada de representantes de alto escalão e expectativa de negociações climáticas aceleradas. Cerca de 160 ministros e outros representantes dos países se reúnem na plenária de alto nível, nesta segunda-feira (17).

A busca é por consenso em temas delicados como financiamento para ações climáticas, parâmetros de adaptação e formas de implementar e monitorar as metas de redução de emissões de gases que causam o aquecimento global. A plenária foi aberta pelo vice-presidente e ministro Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. As discussões dessa semana ocorrem no âmbito político com representantes de alto escalão, como ministros de meio ambiente, que podem definir os acordos a serem fechados na conferência. “O tempo das promessas já passou. Cada fração de grau adicional no aquecimento global representa vidas em risco, mais desigualdade e mais perdas para aqueles que menos contribuíram com o problema", pontuou Alckmin, na abertura da plenária.. "Esta COP deve marcar o início de uma década de aceleração e entrega. O momento em que o discurso se transforma em ação concreta, em que deixamos de debater metas e, todos nós, passamos a cumpri-las”, disse acrescentou.

Os negociadores relatam que registraram avanços significativos em muitos pontos da agenda de 145 itens já acordados. “À medida que as negociações passam do nível técnico para o político, as discussões se intensificam sobre adaptação, transição justa, financiamento climático e outras questões que exigem consenso até o final da semana”, diz o boletim da organização da COP. A segunda semana começa com foco unificador: colocar a natureza no centro da ação climática. Isso significa fortalecer compromissos para proteger florestas, garantir os direitos dos povos indígenas e das comunidades locais, e expandir soluções baseadas na natureza como pilares essenciais do progresso global.

Dentro da agenda de discussões há expectativa sobre a definição de indicadores de adaptação climática. Uma lista final de até cem indicadores, abrangendo dimensões nacionais, temáticas e de meios de implementação, como financiamento, capacitação e tecnologia está na mesa de negociação. Entre os pontos que serão debatidos também estão os direitos e a liderança dos povos indígenas e afrodescendentes e sobre como a governança indígena pode fortalecer mecanismos emergentes de financiamento climático. Além disso, dois temas que não estavam na órbita de discussões por não terem obtido consenso conseguiram avançar: a elaboração de mapas do caminho para o fim gradual dos combustíveis fosseis e para o desmatamento zero.