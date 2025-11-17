Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na COP30, BNDES seleciona 100 startups para programa de aceleração

Na COP30, BNDES seleciona 100 startups para programa de aceleração

Autor Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Autor
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A busca por soluções na área de economia verde e descarbonização é o ramo de atividade que lidera a lista de 100 startups selecionadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para um programa de aceleração de empresas, o BNDES Garagem.

Startups são empresas jovens, com modelos de negócio inovador, alto potencial de crescimento, mas também grande nível de incerteza.

A relação de contempladas foi anunciada nesta segunda-feira (17), em Belém, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que vai até a próxima sexta-feira (21).

O BNDES Garagem existe desde 2019 e, todos os anos, permite que startups se inscrevam para um programa de aceleração conduzido pelo Quintessa, empresa especializada em estruturar e implementar iniciativas focadas em clima e desenvolvimento econômico.

Mais de 1,8 mil iniciativas se inscreveram. As 100 startups classificadas foram divididas em dois grupos: 50 de criação e 50 de tração.

O grupo criação é voltado às ideias que precisam de suporte nos primeiros passos do negócio. O de tração, a startups que já tenham um negócio de impacto operacional e desejam apoio para crescer.

A lista de selecionadas pode ser consultada no site do BNDES Garagem.

O BNDES explica que, durante todo o programa, que vai até junho de 2026, os selecionados receberão apoio individual de especialistas, terão acesso a mentores para aconselhamento e resolução de desafios, serviços gratuitos e subsidiados, além de conexão com potenciais investidores e parceiros de empresas públicas e privadas.

Perfil das startups

Entre as selecionadas, 39 atuam no segmento economia verde e descarbonização. As demais atividades são saúde (18), educação (14), economia da periferia (12), economia azul (sete), segurança pública (duas), cultura, arte e tecnologia/economia criativa (uma), melhoria do governo e instituições eficazes (uma) e outros (seis).

Das contempladas, 45 têm uma pessoa preta ou parda à frente do negócio; e 67 têm pelo menos uma mulher como sócia.

Premiação

Ao fim desta edição, as dez startups que mais se destacarem serão premiadas, cinco em cada um dos grupos: criação e tração.

Os cinco vencedores na categoria tração vão receber prêmios de R$ 64 mil a R$ 160 mil; na criação os prêmios irão de R$ 32 mil a R$ 85 mil.

O superintendente da Área de Mercado de Capitais, Investimentos e Participações do BNDES, Marcelo Marcolino, aponta que o programa de aceleração mostra o banco de portas abertas para empreendedores de impacto.

“Negócios de todas as regiões do país, de diferentes perfis e em diferentes estágios, receberão o apoio do banco para fortalecer soluções destinadas a endereçar grandes desafios sociais e ambientais”, diz.

Desde a criação, o BNDES Garagem acelerou mais de 300 startups. A expectativa é apoiar mais 300 até 2028. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar