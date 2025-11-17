COP30: crianças participam de negociações em dia dedicado à infância

Crianças e jovens ocuparam os corredores da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA), nesta segunda-feira (17). Crianças e jovens ocuparam os corredores da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA), nesta segunda-feira (17).

Com um dia temático dedicado a eles, os debates e negociações ganharam outra perspectiva a partir do olhar de quem se preocupa que o futuro pode não chegar. “Se a gente não conseguir atingir as metas necessárias, o planeta vai se deteriorar e nós, que somos crianças, não vamos conseguir ter um futuro que a gente realmente gostaria, com paz entre as pessoas e a natureza”, disse a paulista Sofia de Oliveira, 15 anos.

No outro lado do oceano, no continente africano, Georgia Magessa, de 11 anos, vive na Tanzânia. Assim como Sofia, ela está em Belém para a COP30 e percebe claramente que a mudança climática é uma urgência: “O calor faz com que seja difícil para nós irmos brincar em áreas abertas, se está muito quente fica mais difícil para algumas crianças irem à escola, especialmente as crianças vulneráveis ou com deficiência, como as cegas, por exemplo. Então, crianças e jovens são afetados de muitas formas.” Preocupada com os impactos das mudanças climáticas, Georgia decidiu não esperar mais a ação por parte de líderes e governos e fundou uma organização para engajar outras crianças na promoção de ações climáticas no próprio território.

“Então, eu e outras crianças plantamos árvores, limpamos as praias e também salvamos o meio ambiente”, disse.

Na Amazônia, André da Luz, de 17 anos, cresceu entre Belém e Cametá, no interior do Pará. Na primeira infância acompanhava o ritmo da natureza bem de perto e agora já percebe claramente a mudança. “Aqui em Belém as nossas chuvas amazônicas mudaram. Dez anos atrás a gente tinha chuvas naquele período do dia em um determinado período do ano. Agora destoou muito que era antes. A gente observa que fica muito mais quente ou muito mais frio e chove muito mais.”

