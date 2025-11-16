Roda de Samba deste domingo une música e literatura na Rádio Nacional

A canção popular e a literatura têm algum parentesco, garante o jornalista e escritor mineiro Humberto Werneck, há décadas radicado em São Paulo. Para ele, o samba e a crônica “são irmãos”.

O parentesco entre a música e a literatura é o tema do programa Roda de Samba deste domingo (16) ao meio-dia, na Rádio Nacional. O programa é produzido pela emissora e pela Agência Brasil.

"Tanto compositores populares como cronistas de texto são dois bichos apaixonados pela observação da vida, pela observação do cotidiano”, compara Humberto Werneck.

Humberto Werneck é autor, entre outros livros, de Viagem no país da crônica (editora Tinta da China), lançado este ano. Na obra, o escritor resenha a enorme produção dos principais cronistas brasileiros: Clarice Lispector, Fernando Sabino, Otto Lara Resende, Paulo Mendes Campos, Rachel de Queiroz e Rubem Braga.

O escritor acredita que os dois “bichos” têm a rua como matéria-prima. “A crônica, alguém já disse, é um gênero a pé. Eu aplicaria isso também à música popular.” Para ele, compositores e cronistas “são capazes de apanhar uma aparente insignificância, às vezes, e transformar e revelar o que tem ali de perene, de duradouro.”