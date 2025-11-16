Hoje é Dia destaca consciência negra, trânsito e Rachel de Queiroz

Dia Internacional para a Tolerância - comemoração internacional instituída pela ONU na sua resolução A RES / 51/95, de 12 de dezembro de 1996. Tem por finalidade marcar a data da constituição da Unesco, que se deu em 16 de novembro de 1945, e a data da proclamação da "Declaração de Princípios Sobre a Tolerância", assinada por 185 países na cidade de Paris, com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais, a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos vizinhos

Criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco (80 anos)

Dia Internacional do Patrimônio Mundial - comemoração internacional promovida pela Unesco. Tem como finalidade marcar a data da adoção da Convenção de Paris, a partir da qual foram assentadas as bases da proteção do patrimônio cultural e natural da humanidade

Dia Nacional da Amazônia Azul - comemoração no Brasil, instituída pela Lei Nº 13.187, de 11 de novembro de 2015. Tem como finalidade marcar a data da entrada em vigor da "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar", que consagra os conceitos de Mar Territorial, Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental, viabilizando a delimitação dos espaços marítimos sob a jurisdição brasileira, os quais totalizam aproximadamente 4,5 milhões de km² - área que a Marinha do Brasil convencionou chamar de Amazônia Azul

Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito - data móvel, reconhecida pela ONU (terceiro domingo de novembro)

É realizada a primeira edição da Feira do Livro de Porto Alegre (70 anos)