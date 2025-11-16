EBC lança programação especial para a Semana da Consciência Negra

Para celebrar o Mês da Consciência Negra, marcado pelo feriado nacional de 20 de novembro, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) lança a campanha “Vozes Negras: Em Alto e Bom Tom” e apresenta uma programação especial em seus veículos, reforçando o compromisso com diversidade e representatividade. Para celebrar o Mês da Consciência Negra, marcado pelo feriado nacional de 20 de novembro, alança a campanha “Vozes Negras: Em Alto e Bom Tom” e apresenta uma programação especial em seus veículos, reforçando o compromisso com diversidade e representatividade.

A iniciativa propõe dar visibilidade às narrativas negras que constroem a cultura e a identidade brasileira, com conteúdos que vão além da celebração: filmes protagonizados por artistas negros na TV Brasil, músicas e entrevistas na Rádio Nacional e na Rádio MEC e cobertura da Marcha das Mulheres Negras, incluindo boletins, links ao vivo e participação in loco da jornalista Luciana Barreto. TV Brasil Ocorre em Brasília (DF), no dia 25 de novembro, a Marcha das Mulheres Negras, que comemora 10 anos desde a sua primeira edição. O jornalismo da TV Brasil organiza uma cobertura da programação do evento, com a participação in loco da apresentadora Luciana Barreto para o Repórter Brasil Tarde, em Brasília. A última vez que a manifestação ocorreu em âmbito nacional foi em 2015, quando 100 mil mulheres negras marcharam contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver.

Além disso, o canal público de televisão produz materiais também para o Reporter Brasil que abordam a história do racismo no Brasil por meio de um acervo digital gratuito. A iniciativa reúne conteúdos pedagógicos e apresenta uma linha do tempo interativa com leis e decretos que instituíram a desigualdade racial, a partir de uma pesquisa realizada com mais de 90 profissionais negros.

A partir da segunda-feira (17), a grade de filmes da TV Brasil reserva uma seleção representativa para o Dia da Consciência Negra: A estreia é com O Beijo no Asfalto, de 1981, dirigido por Bruno Barreto, às 21h30. A semana continua, na terça-feira (18), com A Pessoa é Para o Que Nasce, de 2004, dirigido por Roberto Berliner e Leonardo Domingues, às 21h30; na quarta-feira (19), é a vez do documentário Isto é Pelé, de 1974, com direção Eduardo Escorel e Luiz Carlos Barreto, às 21h30, em seguida, às 22h30 e às 4h30, é exibido Tia Ciata, de 2016, com direção de Mariana Campos, Raquel Beatriz. Na quinta-feira (20), a sessão começa às 21h30 com o filme Capitães de Areia, de 2011, dirigido por Cecília Amado e Guy Gonçalves; enquanto na sexta-feira (21), às 21h30, o filme Michelle e Obama, de 2016, com direção de Richard Tanne.

No sábado (22), o destaque fica para o documentário Gilberto Gil – Tempo Rei, às 21h, de 1996, sob a direção de Andrucha Waddington, Breno Silveira e Lula Buarque de Hollanda. O domingo é reservado para a produção Abdias do Nascimento, de 2011, dirigido por Aída Marques, às 21h. >> Confira mais informações e todas as sinopses clicando aqui. A TV Brasil ainda exibe, em 22 de novembro, às 23h, o especial A Pérola Negra do Samba, uma homenagem à força, à poesia e ao balanço de Jovelina Pérola Negra. O espetáculo recria momento marcantes da carreira e da vida pessoal da artista, que se consagrou como uma das grandes representantes do samba.