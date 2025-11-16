Candidatos relatam expectativa para 2º dia de prova do Enem 2025

A responsabilidade, como contou, levou Dilma Fernandes, 58 anos, a ser a primeira na fila de entrada do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), no Maracanã, zona norte do Rio, para o segundo dia de provas do Enem 2025. A responsabilidade, como contou, levou Dilma Fernandes, 58 anos, a ser a primeira na fila de entrada do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), no Maracanã, zona norte do Rio, para o segundo dia de provas do Enem 2025.

A candidata quer cursar medicina e está contando com um bom desempenho neste domingo (16) para conseguir notas altas e a aprovação. Se isso ocorrer, será a terceira graduação de Dilma Fernandes, que já é formada em educação física e fisioterapia. “O crescimento não para, o crescimento mental e físico de você querer ousar, se transformar”, disse à Agência Brasil, contando que se preparou para as provas com professores particulares e aulas on-line. A estudante Cecília Pereira, 18 anos, quer cursar veterinária e também chegou cedo para evitar transtornos. Pegou um ônibus no bairro do Jacaré, na zona norte, e não enfrentou trânsito. Era a segunda da fila.

A estudante achou difícil as questões de linguagem da primeira prova, aplicada no domingo passado (8), mas está confiante. “Na primeira prova o que pegou mais foi a redação, mas eu consegui desenvolver. Foi tranquilo”, contou.

Neste domingo, segundo dia de provas, os candidatos irão resolver as questões de ciências da natureza e matemática. Já Eduarda Fernandes, 18 anos, entrou na escola assim que os portões abriram, principalmente por estar usando uma muleta em razão de uma fratura no pé esquerdo. Mesmo com essa dificuldade, nem pensou em desistir para chegar ao curso de psicologia. “É o meu futuro, né? Semana passada estava de gesso. Tirei na sexta-feira e vim hoje, mas não estou conseguindo botar o pé no chão não. Incomoda bastante”, revelou.

O pai, Márcio Rogério, 55 anos, estava ao lado para dar uma força para a filha. “Mesmo com o pé engessado ela estudou, fez tudinho e se preparou. Está nervosa, mas preparada para passar. Isso é normal, faz parte. É um orgulho para qualquer pai”, disse sorridente.