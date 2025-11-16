Agricultor uruguaio denuncia empresas por destruir solo com agrotóxico

No interior do Uruguai, no povoado de Tala, a 100 km da capital Montevidéu, décadas de cultivo da beterraba açucareira deixaram um rastro de contaminação no solo, nos lençóis freáticos e na saúde de agricultores. Para crescer e se manter na região, a planta precisou de uma série de agrotóxicos, aplicados por empresas uruguaias e estrangeiras. . Para crescer e se manter na região, a planta precisou de uma série de agrotóxicos, aplicados por empresas uruguaias e estrangeiras.

Hoje em dia, já não se cultiva mais a beterraba nessa região, mas todas as consequências danosas daquele modelo de produção ainda estão presentes na vida da população local. Toda a agricultura local depende de irrigação artificial, porque os fertilizantes químicos fizeram com que o solo perdesse a capacidade de reter a água da chuva. Em entrevista à Agência Brasil, o coordenador da Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, o uruguaio Marcelo Fossati, denuncia corporações multinacionais por lucrarem à custa da saúde do povo e da contaminação do meio ambiente. A conversa aconteceu no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), durante a Cúpula dos Povos. O evento, organizado por movimentos sociais em contraponto à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), ocorre em Belém. A rede coordenada por Fossati abrange mais de 250 propriedades familiares e 350 produtores distribuídos pelos departamentos de Montevidéu, Maldonado, Colonia, Paysandú, Cerro Largo, Durazno, Canelones, Rocha, Tacuarembó, Treinta y Tres, Lavalleja, San José, Salto e Artigas. Desde a sua criação, a Rede também inclui a Rede Amigos da Terra – Uruguai – e a Faculdade de Agronomia da Universidade da República.

O principal objetivo da instituição é regatar e valorizar as variedades nativas ou tradicionais de sementes para a produção familiar. Seja para autoconsumo ou para abastecer os mercados locais. Leia a entrevista completa: Agência Brasil: Você veio para a Cúpula dos Povos denunciar o uso de agrotóxicos na agricultura uruguaia. Poderia explicar de que forma esses produtos têm impactado a vida da região onde você vive? Marcelo Fossati: Eu moro em uma região que antigamente era uma área de produção de beterraba açucareira. Nas zonas frias, a cana-de-açúcar não cresce, então, o cultivo energético era a beterraba açucareira. É um cultivo que exige muita aplicação de fertilizantes químicos para produzir e, além disso, não é uma planta desta região — é europeia, da área da Bélgica, da Bulgária, dessas zonas frias. Por isso, aqui, ela sofre com muitos problemas de pragas e doenças.

O cultivo precisava ser muito sustentado por agrotóxicos para se manter. Hoje em dia, já não se planta mais beterraba açucareira nessa região, mas todas as consequências daquele modelo ainda estão presentes: erosão do solo, perda do horizonte fértil, e a consequência mais clara que vemos nós, camponeses e agricultores, é a falta de capacidade de retenção de água no solo. Agora, quando chove, o solo se lava rapidamente — a água desaparece — porque o agrotóxico destruiu a estrutura do solo. O solo, em si, é uma espécie de esponja cheia de poros, e é nesses poros que a água fica. Mas o produto químico destruiu esses poros, então, o solo perdeu a capacidade de reter água. Quando chove forte, a água carrega todo o solo fértil para os rios, em vez de permanecer retida ali mesmo. E é essa água no solo que alimenta as plantas. Então, quando falta água no solo, as plantas ficam sem esse alimento, e se torna muito difícil produzir na minha região se você não tiver irrigação. Só com água da chuva é impossível, porque o solo não guarda água e tudo se perde rapidamente.

Agência Brasil: E o uso desses agrotóxicos trouxe algum impacto para a saúde da população? Marcelo Fossati: Isso está muito claro para nós. Hoje, temos pessoas de 50, 60 anos — filhos da Revolução Verde — que não conheceram outra forma de produzir. A Revolução Verde no Uruguai começou nos anos 1960 e se consolidou nos anos 1970, impondo o modelo do agrotóxico, das sementes híbridas e melhoradas. Os pais dessas pessoas usavam adubos orgânicos e sementes crioulas [nota da reportagem: as sementes crioulas são todas as possibilidades de multiplicação de vegetais por meio de grãos, ramas, folhas, flores, frutos, raízes e caule].