Arquitetura hostil: entenda o que é e como afeta a população vulnerável

Ao circular por uma cidade populosa, é provável que você já tenha se deparado com bancos com divisórias e calçadas com grades ou até mesmo espinhos. É a chamada arquitetura hostil, que visa afastar pessoas em situação de vulnerabilidade – principalmente moradores de rua – de locais públicos. Londres, Seattle, Tokyo, São Paulo e Berlim são exemplos de metrópoles que têm casos de design hostil aplicado nos seus planejamentos urbanos.

No Brasil, a Lei Padre Júlio Lancellotti, de 2022, proíbe técnicas construtivas hostis em espaços de uso público. Apesar disso, barreiras de exclusão social ainda são comuns em centros urbanos. Um planejamento urbano adequado pressupõe a organização eficaz e sustentável, o uso inteligente do território e a garantia do bem-estar da população; se o espaço público exclui e afasta determinados indivíduos, isso é sinal de planejamento falho, pontuam especialistas ouvidos pela DW. A arquitetura hostil se mostra em espaços que repelem a presença humana e não são feitos para permanência, explica o arquiteto e urbanista Leonhard Bravo.

Ela pode ser um mecanismo de gentrificação, provocando a expulsão de determinados indivíduos da paisagem urbana e abrindo o caminho para a especulação imobiliária, atraindo moradores de maior poder aquisitivo e expulsando os que ali viviam originalmente. A arquitetura hostil pode ser, também, uma ferramenta de controle social, ao inibir a presença e permanência de certos grupos em determinados espaços, como constatou um estudo da Universidade de São Paulo (USP).

O que acontece quando certos grupos são excluídos Segundo Bravo, que também pesquisa segregação espacial pela UFSC, intervenções "hostis" na paisagem urbana geralmente são feitas sob o pretexto de torná-la mais "bonita" e uniforme. Sob essa lógica, exemplifica, moradores de rua deitados sob a fachada de uma loja de luxo são inconvenientes e devem, portanto, ter sua permanência ali desencorajada. Mas o problema é que quando essas pessoas são expulsas dos grandes centros, a vulnerabilidade social não desaparece, só se agrava, pontua a psicóloga Maria Fernanda Olinto, que atua nos SUS em Porto Alegre (RS).