Ação na Baixada Fluminense contra facção prende vereador em flagrante

Policiais civis e militares deflagraram, nesta sexta-feira (14), mais uma etapa da Operação Contenção, contra a facção criminosa Comando Vermelho. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil, havia oito presos até o fim desta manhã, e todos foram levados para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, zona norte da cidade. Também foram divulgadas as apreensões de duas pistolas e carga de drogas.

Entre os presos está o vereador Marcos Henrique Matos de Aquino (Republicanos), que, conforme informações preliminares, não era alvo de mandado de prisão. O vereador foi levado, em flagrante, pelos agentes que encontraram no carro dele uma arma sem registro no Sistema Nacional de Armas e caixas de diversos medicamentos.

Aquino, como é chamado, tinha ido à casa do irmão, o empresário Luiz Paulo Matos de Aquino, para saber da ação policial. Imagens de emissoras de TV mostram o carro carregado e com placas oficiais da Câmara Municipal de Vereadores de São João de Meriti.

A biografia do vereador publicada no site do poder legislativo da cidade da Baixada Fluminense ressalta o recorde de votos recebidos por ele na última eleição como "o maior da história da cidade". O sistema do Tribunal Superior Eleitoral informa que Aquino foi o vereador mais votado em 2024, com 7.975 votos.

Operação na Baixada

Nesta etapa da Operação Contenção, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope), com apoio de outras unidades, fazem diligências em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nas localidades da Bacia do Éden, Castelinho e regiões próximas.