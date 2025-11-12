IBGE lança mapa na COP30 destacando o Pará no centro do mundo 

A iniciativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Superintendência Estadual no Pará, propõe uma releitura cartográfica que coloca o estado no coração do planeta e no centro das discussões globais sobre o clima e o futuro da Amazônia.

O Mapa-múndi invertido — Pará no centro do mundo inverte a lógica tradicional do mapa-múndi: o hemisfério Sul aparece na parte superior e o hemisfério Norte, na inferior, deslocando o ponto de referência habitual e trazendo o Brasil e a Amazônia para o centro da visão global.

O IBGE destacou que a iniciativa busca valorizar Belém como capital simbólica do Brasil durante a COP30. O mapa também evidencia a dimensão territorial da Amazônia Legal, abrangendo os nove estados brasileiros e os países vizinhos que compartilham a maior floresta tropical do planeta.