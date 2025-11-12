BNDES mobiliza mais R$ 21 bilhões na COP30 para transição sustentável

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou hoje (12) a captação de R$ 21 bilhões em novos financiamentos internacionais durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

O valor será destinado a projetos de energia renovável, biocombustíveis, mobilidade urbana e apoio a micro e pequenas empresas, com foco em sustentabilidade. Além disso, os acordos internacionais com instituições da Europa, Japão e América Latina visam a impulsionar a transição verde e o desenvolvimento regional

A operação foi articulada em parceria com um consórcio de instituições financeiras internacionais: o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Japonês de Cooperação Internacional (JBIC), o Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW), o Grupo AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento e a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), da Itália.

“Esses R$ 21 bilhões são mais uma grande entrega do BNDES, a instituição que mais financia a transição energética no planeta. A parceria com instituições financeiras e organismos multilaterais é parte central da estratégia de diversificação do nosso funding, sobretudo para colocar o Brasil na liderança global da descarbonização e da promoção da agenda verde, prioridades do governo do presidente Lula”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O conjunto de acordos prevê R$ 11,93 bilhões em novos aportes diretos: