Segundo Acnur, sete em cada dez deslocados enfrentam ameaça climática

Os dados atualizados foram divulgados nesta segunda-feira (10) pela Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e constam do relatório No Escape II: The Way Forward (Sem Escapatória II: o caminho a seguir, em tradução livre).

As mudanças climáticas se transformaram em um dos componentes desse contexto. Tomando como parâmetro somente a última década, desastres relacionados a esses fenômenos, como tempestades e inundações – estas associadas ao Brasil, em uma das primeiras menções ao país –, foram a causa de 250 milhões deslocamentos internos, uma média de 70 mil por dia.

O documento da Acnur ressalta a simultaneidade entre eventos climáticos extremos e outras circunstâncias e ameaças, como as guerras e a perseguição. Além disso, ao mesmo tempo, há também o aumento do nível do mar e processos de desertificação, por exemplo.

