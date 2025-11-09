TV Brasil exibe tributo a Paulinho da Viola no Samba da Gamboa

Para celebrar a obra de Paulinho da Viola, a sambista Teresa Cristina recebe o cantor e compositor Alfredo Del-Penho, artista da chamada “Geração Lapa”, surgida nos anos 1990 no bairro boêmio do Rio de Janeiro e caracterizada pela revitalização do samba na cidade.

Paulinho da Viola é um dos maiores representantes do samba nacional. Além de cantor, o artista é multi-instrumentista e compositor de choro. Paulinho também mantém uma relação especial com o carnaval, pois é baluarte da Portela e integrante da Velha Guarda da escola.

Durante o programa inédito, Teresa Cristina fala de Paulinho como uma de suas grandes inspirações. No bate-papo, ela e Alfredo Del-Penho destacam a relevância do músico para a cultura brasileira. Entre uma conversa e outra, Teresa Cristina e Alfredo entoam composições de Paulinho que se tornaram sucessos na voz dele e de outros intérpretes.

O repertório que embala a edição deste domingo inclui Pecado Capital, Argumento, Coração Imprudente, Dança da Solidão, Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida, Eu Canto Samba, Só o Tempo, Coração Leviano, Coisas do Mundo, Minha Nega, Coração da Gente, O Tímido e a Manequim e Cantando.