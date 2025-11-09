TV Brasil estreia nova temporada de "Parques do Brasil" neste domingo

A TV Brasil lança a quarta temporada da série documental de grande sucesso Parques do Brasil neste domingo (9), às 19h, com um episódio dedicado à Amazônia. A atração vai ao ar na véspera da abertura da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém (PA), de 10 a 21 de novembro.

Com seis episódios semanais de 26 minutos, a produção original apresenta um diário de expedição pelas principais unidades de conservação do país. A série revela imagens exuberantes da fauna e da flora dos biomas brasileiros, com trilha sonora original de Flavia Tygel. Ela estará disponível também no aplicativo TV Brasil Play.

“Parques do Brasil, que agora chega à sua quarta temporada, é um programa icônico da TV Brasil. Trata-se de um conteúdo que eleva a audiência e realiza a missão da EBC que é fomentar o senso crítico da população. Além disso, ‘Parques’ nos coloca, como TV pública, em diálogo com outras TVs públicas do mundo — todas têm faixas de programação orientadas para a exibição de conteúdo sobre natureza e meio ambiente”, afirma Antonia Pellegrino, Diretora de Conteúdo e Programação da EBC.

A série percorre parques nacionais reconhecidos como Patrimônio Natural da Humanidade pela ONU, destacando áreas de excepcional diversidade biológica e paisagística. Lançado em 2018, o programa é resultado de uma parceria institucional entre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

“A estreia no mês da COP30 mostra a força da parceria entre as instituições. É uma produção que marca nossa contribuição para o debate público naquilo que há de mais urgente no nosso tempo”, complementa Pellegrino.