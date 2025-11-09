Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TV Brasil estreia nova temporada de "Parques do Brasil" neste domingo

TV Brasil estreia nova temporada de "Parques do Brasil" neste domingo

Autor EBC
Autor
EBC Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A TV Brasil lança a quarta temporada da série documental de grande sucesso Parques do Brasil neste domingo (9), às 19h, com um episódio dedicado à Amazônia. A atração vai ao ar na véspera da abertura da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém (PA), de 10 a 21 de novembro.

Com seis episódios semanais de 26 minutos, a produção original apresenta um diário de expedição pelas principais unidades de conservação do país. A série revela imagens exuberantes da fauna e da flora dos biomas brasileiros, com trilha sonora original de Flavia Tygel. Ela estará disponível também no aplicativo TV Brasil Play.

“Parques do Brasil, que agora chega à sua quarta temporada, é um programa icônico da TV Brasil. Trata-se de um conteúdo que eleva a audiência e realiza a missão da EBC que é fomentar o senso crítico da população. Além disso, ‘Parques’ nos coloca, como TV pública, em diálogo com outras TVs públicas do mundo — todas têm faixas de programação orientadas para a exibição de conteúdo sobre natureza e meio ambiente”, afirma Antonia Pellegrino, Diretora de Conteúdo e Programação da EBC.

A série percorre parques nacionais reconhecidos como Patrimônio Natural da Humanidade pela ONU, destacando áreas de excepcional diversidade biológica e paisagística. Lançado em 2018, o programa é resultado de uma parceria institucional entre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

“A estreia no mês da COP30 mostra a força da parceria entre as instituições. É uma produção que marca nossa contribuição para o debate público naquilo que há de mais urgente no nosso tempo”, complementa Pellegrino.

Destinos da nova temporada

A nova temporada inicia sua expedição científica no Parque Nacional da Amazônia, acompanhando o Rio Tapajós e revelando espécies ameaçadas como a onça-pintada e a ararajuba. Na sequência, a série mergulha na biodiversidade marinha do Parque Nacional dos Abrolhos (BA), explora os vales e serras da Chapada dos Veadeiros (GO), visita as praias e aves de Fernando de Noronha (PE), percorre as dunas e lagoas dos Lençóis Maranhenses (MA) e encerra com as grutas e pinturas rupestres do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (MG).

Ficha Técnica

Coprodução: TV Brasil, COC/Fiocruz e ICMBio

Gênero: Documental

Episódios: 6 | Duração: 26 min |

Classificação: Livre

Ano: 2025

Direção e Produção Executiva: Carlos Sanches

Pesquisa de Campo e Análise de Conteúdo: Luciana Alvarenga

Roteiro: Carlos Sanches, Joana Moscatelli, Paulo Fernandes

Narração: Sidney Ferreira

Montagem: Carolina Rodrigues

Trilha Musical Original: Flavia Tygel

Imagens: Luciana Alvarenga, Edson Faria Jr., Fábio Fontes

Imagens Subaquáticas: Fábio Negrão, Álvaro Migoto, Enrico Marcovaldi, Galdi Valentim, Edson Faria Jr.

Color Grading: Glauco Guigon

Mixagem de Som: Tiago Picado

Coordenação de Produção e Coprodução – EBC/TV Brasil: Eduardo Gurgel e Poliana Guimarães

Gerência de Criação de Conteúdos Artísticos e Projetos Especiais: Alice Lanari

Gerência de Produção e Coprodução de Conteúdo Audiovisual: Linei Lopes

Gerência Executiva de Conteúdo: Maria Augusta Ramos

Direção de Conteúdo e Programação: Antonia Pellegrino

Serviço

Parques do Brasil – Estreia: domingo, 9 de novembro, às 19h, na TV Brasil
Disponível também no TV Brasil Play: http://tvbrasilplay.com.br

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

X – https://x.com/TVBrasil

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar