Anvisa proíbe suplementos e energéticos com ozônio

Imagem de apoio ilustrativo. Anvisa proíbe venda de suplementos e energéticos com ozônio em sua composição / Crédito: iStock: Eugeniusz Dudzinski

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na quarta-feira, 5, a suspensão da fabricação, distribuição, comercialização, propaganda e uso de suplementos alimentares e bebidas energéticas que contenham ozônio entre seus componentes. A medida atinge produtos fabricados pela empresa OZT Comércio Atacadista Especializado em Produtos Ozonizados Ltda.

De acordo com a agência, o ozônio é um gás que não possui comprovação científica de segurança para ser utilizado em suplementos alimentares ou em líquidos prontos para consumo, como os energéticos. No Brasil, seu uso é autorizado apenas como agente de desinfecção em processos de tratamento de água. A decisão inclui também a apreensão de todos os produtos irregulares. Propaganda enganosa Além da composição não permitida, os suplementos e energéticos da OZT eram divulgados com alegações terapêuticas e funcionais não aprovadas pela Anvisa.