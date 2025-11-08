Festival celebra a arte de rua com obras ao ar livre em São Paulo

O NaLata Festival, evento que trabalha com a arte de rua, traz ao bairro de Pinheiros, em São Paulo, quatro empenas (laterais de prédios) assinadas por artistas internacionais e nacionais que buscam ressignificar o espaço público. As obras serão visíveis nos altos prédios do bairro, além das instalações presentes na Casa NaLata, no Largo da Batata.

Os artistas internacionais apresentam suas obras pela primeira vez em São Paulo. Ino, artista visual grego, é conhecido pelos enormes murais ao redor do mundo; a artista alemã-paquistanesa Hera trabalha com grafiti e a norte-americana Rowan Bathurst explora a relação entre o feminino e a ancestralidade.

O brasileiro No Martins também apresenta produções nas empenas. O artista trabalha com pinturas, instalações e performance, que propõem referenciar a realidade social e racial presente no país.

Para Luan Cardoso, curador e idealizador do NaLata, “o foco é celebrar a arte e todo potencial do seu impacto estético e social”.

“O NaLata tem como objetivo salientar o valor das mais variadas vertentes artísticas. Ocupamos a rua com intervenções artísticas e, ao mesmo tempo, temos na Casa NaLata um espaço onde podemos mostrar melhor a proposta curatorial desta edição”, explica.