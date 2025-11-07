Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará está entre os estados que mais buscam pelo Teste de Rorschach após série Tremembé

Ceará está entre os estados que mais buscam pelo Teste de Rorschach após série Tremembé

Na série, a avaliação psicológica é um dos mecanismos usados para validar a decisão de liberação condicional dos réus, que permite as chamadas "saidinhas temporárias"
Autor Letícia Marques
Autor
Letícia Marques Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após a estreia de Tremembé, nova série da Prime Video, as buscas pelo Teste Rorschach aumentaram exponencialmente no Google Trends, conforme dados apresentados pela ferramenta. O Ceará foi o segundo estado que mais pesquisou sobre o tema em todo o Brasil. 

No País, o assunto atingiu seu pico de popularidade em 2 de novembro, dois dias após o lançamento da produção, que ocorreu em 31 de outubro, e segue viralizando nas redes sociais.

Já nos primeiros episódios da série, o público acompanha os quatro detentos Alexandre Nardoni, Suzane von Richthofen, Eliza Matsunaga e Anna Carolina Jatobá sendo submetidos ao exame comumente conhecido como “teste borrão”.

Na produção audiovisual, a avaliação psicológica é um dos mecanismos usados para validar a decisão de liberação condicional dos réus, que permite as chamadas “saidinhas temporárias”. As cenas despertaram a curiosidade do público sobre o teste e os significados das imagens, levando a um aumento nas buscas pelo teste online.

Os estados que lideram o índice de procura pelo teste são Acre, Ceará, Piauí, Amazonas, Rio Grande do Norte, Amapá e Distrito Federal. Já nas pesquisas relacionadas ao assunto, aparecem os termos Suzane von Richthofen, psicopatia, Daniel Cravinhos e penitenciária.

O que é o Teste Rorschach?

Criado pelo psiquiatra suíço Hermann Rorschach no início do século XX, o teste apresenta imagens abstratas em preto, branco e outras cores que devem ser analisadas por quem é submetido à avaliação.

Durante um período de até duas horas, o examinado deve descrever o que enxerga nas figuras expostas. Essa interpretação, segundo Rorschach, revela padrões de pensamento, funcionamento emocional e características de personalidade.

Teste Rorschach online funciona?

Conforme o Conselho Federal de Psicologia, o Teste Rorschach deve ser aplicado exclusivamente por psicólogos devidamente registrados no conselho e com amplo domínio teórico e técnico para sua utilização.

Em resposta ao O POVO, o Conselho alerta que apesar da popularização dos formulários online disponíveis na internet, não é recomendada a aplicação virtual do exame para avaliações psicológicas e que tais testes virtuais não possuem validade científica para concretizar qualquer tipo de diagnóstico. 

No sistema penitenciário brasileiro, o teste é aplicado em algumas circunstâncias específicas por sua capacidade de fornecer informações sobre aspectos psicológicos dos indivíduos, auxiliando psicólogos na elaboração de intervenções individualizadas e a contribuir para a reintegração social.

O uso em contextos legais ou forenses também ocorre porque alguns testes projetivos são altamente úteis na avaliação de conflitos internos, tendências comportamentais e perfis psicológicos, dados importantes para decisões judiciais.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar