Ceará está entre os estados que mais buscam pelo Teste de Rorschach após série Tremembé

No sistema penitenciário brasileiro, o teste é aplicado em algumas circunstâncias específicas por sua capacidade de fornecer informações sobre aspectos psicológicos dos indivíduos, o que auxilia os psicólogos a sugerir intervenções individualizadas e a contribuir para a reintegração social / Crédito: Divulgação/Prime Video

Após a estreia de Tremembé, nova série da Prime Video, as buscas pelo Teste Rorschach aumentaram exponencialmente no Google Trends, conforme dados apresentados pela ferramenta. O Ceará foi o segundo estado que mais pesquisou sobre o tema em todo o Brasil. No País, o assunto atingiu seu pico de popularidade em 2 de novembro, dois dias após o lançamento da produção, que ocorreu em 31 de outubro, e segue viralizando nas redes sociais.

Já nos primeiros episódios da série, o público acompanha os quatro detentos Alexandre Nardoni, Suzane von Richthofen, Eliza Matsunaga e Anna Carolina Jatobá sendo submetidos ao exame comumente conhecido como “teste borrão”. Na produção audiovisual, a avaliação psicológica é um dos mecanismos usados para validar a decisão de liberação condicional dos réus, que permite as chamadas “saidinhas temporárias”. As cenas despertaram a curiosidade do público sobre o teste e os significados das imagens, levando a um aumento nas buscas pelo teste online. Os estados que lideram o índice de procura pelo teste são Acre, Ceará, Piauí, Amazonas, Rio Grande do Norte, Amapá e Distrito Federal. Já nas pesquisas relacionadas ao assunto, aparecem os termos Suzane von Richthofen, psicopatia, Daniel Cravinhos e penitenciária. O que é o Teste Rorschach? Criado pelo psiquiatra suíço Hermann Rorschach no início do século XX, o teste apresenta imagens abstratas em preto, branco e outras cores que devem ser analisadas por quem é submetido à avaliação.

Durante um período de até duas horas, o examinado deve descrever o que enxerga nas figuras expostas. Essa interpretação, segundo Rorschach, revela padrões de pensamento, funcionamento emocional e características de personalidade. Teste Rorschach online funciona? Conforme o Conselho Federal de Psicologia, o Teste Rorschach deve ser aplicado exclusivamente por psicólogos devidamente registrados no conselho e com amplo domínio teórico e técnico para sua utilização. Em resposta ao O POVO, o Conselho alerta que apesar da popularização dos formulários online disponíveis na internet, não é recomendada a aplicação virtual do exame para avaliações psicológicas e que tais testes virtuais não possuem validade científica para concretizar qualquer tipo de diagnóstico.