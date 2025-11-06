Festival Cidades do Futuro reúne artistas e ativistas em Salvador

Até sábado (8), a capital baiana estará ocupada por eventos culturais, gastronômicos, exposições e oficinas com ativistas, artistas e empreendedores engajados na construção de territórios mais justos e sustentáveis. Evento reúne, em sua maioria, jovens franceses, brasileiros e africanos preocupados com o futuro do planeta, diante das mudanças climáticas.

Foi esse mesmo público que lotou, nessa quarta-feira (5), o Museu de Arte Moderna para a abertura oficial do Fórum Brasil-França: diálogos com a África, que contou com a presença do presidente francês Emmanuel Macron, ao lado de representantes do governo do Brasil e do Benim.

Ao se dirigir ao público presente, Macron falou da importância do diálogo e da capacidade de inovação para um futuro sustentável. O presidente francês destacou a arte como elo de comunicação entre Europa, África e América do Sul.