Especialista da COP30 cobra mais financiamento para oceanos

A Enviada Especial da presidência da COP30 para Oceanos, Marinez Scherer, cobrou nesta quinta-feira (6) que haja maior comprometimento de países e organizações privadas no financiamento direcionado aos oceanos.

“A economia dos oceanos chega a quase US$ 4 trilhões anualmente. Se nos mantivermos no nosso caminho atual, as regiões litorâneas arriscam perder até 20% do PIB até o final do século. Isso não é um problema de amanhã, é um perigo de hoje”, cobrou a especialista.

De acordo com Scherer, menos de 1% do financiamento climático apoia soluções oceânicas e “isso precisa mudar urgentemente”.

Marinez Scherer foi uma das primeiras a falar durante a abertura da Cúpula de Líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorre em Belém. Ela convocou líderes globais a investir mais nos oceanos e a sociedade global a valorizar a importância deles para conter o aquecimento global.

