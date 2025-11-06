Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Especialista da COP30 cobra mais financiamento para oceanos

Autor Rafael Cardoso - Enviado Especial
Tipo Notícia

A Enviada Especial da presidência da COP30 para Oceanos, Marinez Scherer, cobrou nesta quinta-feira (6) que haja maior comprometimento de países e organizações privadas no financiamento direcionado aos oceanos.

“A economia dos oceanos chega a quase US$ 4 trilhões anualmente. Se nos mantivermos no nosso caminho atual, as regiões litorâneas arriscam perder até 20% do PIB até o final do século. Isso não é um problema de amanhã, é um perigo de hoje”, cobrou a especialista. 

De acordo com Scherer, menos de 1% do financiamento climático apoia soluções oceânicas e “isso precisa mudar urgentemente”.

Marinez Scherer foi uma das primeiras a falar durante a abertura da Cúpula de Líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorre em Belém. Ela convocou líderes globais a investir mais nos oceanos e a sociedade global a valorizar a importância deles para conter o aquecimento global.

Segundo Scherer, Belém possibilita o encontro de “dois gigantes”, a Floresta Amazônica e o Oceano Atlântico, dois sistemas que em conjunto formam o clima do planeta.

“O oceano cobre 70% do nosso planeta e é o coração pujante desse sistema climático. Ele produz mais da metade do nosso oxigênio e absorve 90% do calor excedente das nossas emissões”, lembrou. 

Ainda segundo Scherrer, o oceano alimenta, protege, ajuda a economia, sustenta culturas e identidades. 

“Ignorar esse serviço significa comprometer o nosso futuro. E, seja no litoral, em uma fazenda, em um centro urbano, somos todos conectados ao oceano. Tudo depende dele”, alertou Scherer.

