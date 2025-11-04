Votação online do 16º Festival de Música da Rádio Nacional está aberta
site oficial e escolher suas músicas favoritas entre as obras selecionadas pela comissão julgadora.
A votação começou na segunda-feira (3). A canção mais votada nesta etapa estará automaticamente classificada entre as 12 finalistas do festival. As músicas concorrentes já estão em exibição na programação da Rádio Nacional FM, acompanhadas de vinhetas de identificação e créditos dos intérpretes e compositores.
“O festival é uma oportunidade única para revelar talentos. Agora é a vez dos ouvintes participarem ativamente, ajudando a escolher quem vai brilhar na final. É um momento de celebração da diversidade musical e da força da Rádio Nacional como espaço para novos artistas”, afirma o gerente executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto.
Após o encerramento da votação online, a comissão julgadora selecionará outras 11 músicas para compor a lista das finalistas. Essas obras serão veiculadas entre 1º e 12 de dezembro, quando também ocorrerá uma nova fase de votação. Os vencedores nas categorias Melhor Música com Letra, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet serão anunciados em evento com transmissão online no dia 12 de dezembro.
O festival bateu recorde histórico com 1.068 músicas inscritas em 2025, reafirmando o compromisso da EBC com a valorização da produção musical brasileira e a democratização do acesso à cultura.
Serviço
Votação do 16º Festival de Música da Rádio Nacional: de 3 a 30 de novembro pelo site oficial.
Rádio Nacional na internet e nas redes sociais
Site: https://radios.ebc.com.br
Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr
Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv
YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr
Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr
X: https://x.com/radionacionalbr
Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro
WhatsApp Nacional
- Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201
- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536
- Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568
- Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966
Saiba como sintonizar a Rádio Nacional
Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
São Paulo: FM 87,1 MHz
Recife: FM 87,1 MHz
São Luís: FM 93,7 MHz
Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
Alto Solimões: FM 96,1 MHz
Celular - App Rádios EBC para Android e iOS