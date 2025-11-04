Trauma invisível: os efeitos psicológicos dos confrontos no RJ

Moradores do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, encontraram dezenas de corpos após operação policial no dia 28 de outubro / Crédito: Tomaz Silva / Agência Brasil

Ruas sujas de sangue, o cheiro de corpos empilhados e o choro das famílias. Dias depois da megaoperação policial nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos, não faltam resquícios do horror vivenciado pelos moradores. Na última terça-feira (28/10), helicópteros, blindados e drones tomaram as ruas em uma das operações policiais mais letais da história recente do Brasil. Aos poucos, a rotina vai sendo retomada.

Comércios reabertos, moradores indo trabalhar, crianças indo para a escola. Nas aparências, o cotidiano vai se refazendo. Mas qual é o estado da saúde mental de quem mora nas favelas agora? "As pessoas tendem a achar que é possível se acostumar com uma rotina de violência. Mas ela vai sendo internalizada e traz efeitos no corpo. A pessoa passa a ter insônia, ansiedade, doenças psicossomáticas, doenças crônicas, quase como uma experiência de guerra, o corpo somatiza", explica a psicanalista Vera Iaconelli. "O efeito nas crianças é uma queda brusca no nível de aprendizado, quando comparado com crianças de outros bairros da cidade. A juventude passou a se orgulhar de ser da favela nos últimos anos, mas como resposta ainda sofre episódios como esse", afirma. "A violência afeta o cotidiano, gera descrença no futuro. O mundo se torna um lugar hostil no qual não se pode confiar." Vera Iaconelli, psicanalista

Na visão de Iaconelli, todo este contexto é reflexo do que chamou de "apartheid brasileiro”. "Essas comunidades são predominantemente compostas por pessoas negras. Uma violência dessa gravidade reproduz a experiencia de um apartheid. Isso se repete e vem desde a formação do povo brasileiro", analisou. Sofrimento Com anos de atuação em comunidades conflagradas do Rio, a psicóloga Lurdes Oberg, observa que a rotina de violência leva moradores de comunidades a vivenciar sentimentos de humilhação, tristeza e vergonha, que afetam profundamente a subjetividade.

"O sujeito se responsabiliza por aquela vida, mas a responsabilidade não é dele, é do Estado. Esse tipo de chacina pode acabar com a perspectiva de um jovem." ￼MULHERES choram junto do corpo de homem morto, na praça São Lucas, na favela Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP Ela afirma que o sofrimento psíquico não pode ser dissociado do sofrimento social, uma vez que a subjetividade não está isolada de um contexto sociopolítico.