Como o Complexo do Alemão foi de zona rural a palco de guerra no Rio

Vista da igreja da Penha, do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro / Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Houve um tempo, no início do século 20, em que a Serra da Misericórdia, na Zona Norte do Rio de Janeiro, era uma mata de formações rochosas e pouco habitada, cortada por alguns pomares, nascentes e casebres, inclusive de pau-a-pique. Cem anos mais tarde, seria o cenário da operação policial mais letal da história recente do Brasil, ocorrida na terça-feira (27/10) nas favelas do Complexo do Alemão e da Penha.

No dia seguinte, o governo estadual, comandado por Claudio Castro (PL), confirmou pelo menos 121 mortes, cifra que supera matanças como o massacre do Carandiru de 1992. A longa história da área rural transformada no complexo de 15 comunidades, onde residem hoje 54 mil pessoas, começa com o polonês Leonard Kacsmarkiewcz. Radicado no Brasil, ele adquiriu cerca de sete hectares nos anos 1910, segundo registros históricos citados pelas pesquisadoras Patrícia Brandão Couto e Rute Imanishi Rodrigues em relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Conta-se que o imigrante, que teria chegado ao Brasil na esteira da Primeira Guerra Mundial, ganhou o apelido de "o Alemão", por conta da aparência que evocava ares europeus. O seu pedaço de terra se tornaria o Morro do Alemão, que separa o complexo homônimo do Complexo da Penha — esta, com 13 comunidades. Com mais de 50 mil habitantes, o Complexo do Alemão supera a população de 90% dos municípios brasileiros.

Aluguel de chão Nas três décadas seguintes às aquisições de Kacsmarkiewcz, algumas fazendas seriam registradas na região. Assim como em outras partes do Rio de Janeiro onde se formariam favelas, proprietários recorriam ao "aluguel de chão" — ou seja, o arrendamento de terras sem registro em cartório para pequenos produtores rurais. Mas o polonês popularmente transformado em "alemão" apostou numa estratégia diferente. O marceneiro de profissão criou um precário loteamento urbano, sem infraestrutura, e passou a alugar os terrenos para moradias improvisadas. "Os primeiros focos de ocupação do atual Complexo do Alemão foram incentivados pelo setor privado, posto que os proprietários locais se beneficiavam", escrevem as autoras do relatório do Ipea.

Kacsmarkiewcz se tornaria figura conhecida entre os locais por observar com uma luneta a movimentação na sua propriedade, conta o jornalista e historiador Thiago Gomide. "O chamado 'muro do Bope' (a estratégia da polícia para cercar os alvos da megaoperação desta semana) aconteceu exatamente onde ficavam as terras dele."

A partir da virada para os anos 1940, o Morro do Alemão e seus entornos receberiam milhares de pessoas, a contragosto de autoridades locais. Os novos moradores chegavam, em grande parte, para se juntar a parentes ou atraídos pelas ofertas de trabalho no polo industrial que emergia, facilitado pela inauguração da Avenida Brasil em 1946. As primeiras ocupações irregulares do território aconteceriam nos anos 1950, quando a família Kacsmarkiewcz passou a vender os lotes mais altos. Boom depois dos anos 1980 Não seria até os anos 1970 e 1980, entretanto, que o fenômeno ganharia magnitude. Depois de um boom populacional, o censo de 2000 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contabilizou 65 mil moradores.