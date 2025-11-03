Amazônia e Cerrado têm dados históricos de redução do desmatamento

A Amazônia Legal registrou o menor índice de desmatamento dos últimos 17 anos, em unidades de conservação federal. Já o Cerrado registrou o segundo menor índice desde 2007, ano em que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) foi implantado.

O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (3) pelo Inpe. Ele mostra que, entre agosto de 2024 e julho de 2025, 134 quilômetros quadrados de desmatamento foram registrados em unidades de conservação federais da Amazônia. Já nas unidades de conservação localizadas no Cerrado, foram registrados 31 quilômetros quadrados de desmatamento. Os resultados têm por base dados do Projeto de Desmatamento e Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal (Prodes), do Inpe. >> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp Resultados históricos São “resultados históricos”, na avaliação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ao informar que, no período, executou 312 ações de fiscalizações na Amazônia, envolvendo 1.412 de seus agentes. Foram lavrados mais de 1,3 mil autos de infração.

No Cerrado, foram executadas 91 ações de fiscalização, com a participação de 474 agentes do instituto. Mais de 400 autos de infração lavrados.

>>Caminho dos Veadeiros passa a integrar Rede Nacional de Trilhas Tendo como base de comparação o ano de 2022, o resultado é ainda mais surpreendente, com uma queda de 74% no desmatamento da Amazônia; e de 62% no desmatamento registrado no bioma do Cerrado.

“A queda contínua dos últimos anos mostra que a estratégia do ICMBio está apresentando resultado real e consistente”, declarou o presidente do órgão, Mauro Pires. Amazônia Legal O desmatamento total na Amazônia Legal também apresentou “queda robusta” em 2025, segundo o ICMBio. Na comparação com o período anterior, a queda ficou em 11,08%, sendo a terceira menor taxa desde 1988. “No Cerrado, a taxa geral teve queda de 11,49% em relação ao período anterior. Esses números confirmam a tendência de retração iniciada em 2023, após cinco anos consecutivos de alta”, informou, em nota, o instituto.