Samba na Gamboa celebra roda carioca Terreiro de Crioulo

Os cantores PH Mocidade e Andréia Caffé, do Terreiro de Crioulo, uma das rodas de samba mais importantes do Rio de Janeiro, são os convidados do programa Samba na Gamboa deste domingo (2). Apresentada pela sambista Teresa Cristina, a atração inédita da emissora pública vai ao ar às 13h, na TV Brasil, e celebra os maiores sucessos da roda.

Fundado em 2012 no bairro de Realengo, o Terreiro de Crioulo é um projeto de samba de raiz carioca que se tornou símbolo de resistência cultural, identidade negra e ancestralidade por meio da música. Durante o programa, PH Mocidade e Andréia Caffé falam da história da roda e dos shows que o Terreiro faz pelo país. Sob o comando de PH Mocidade, o Terreiro de Crioulo é composto por uma dezena de músicos. A tradicional roda de samba também conta com diversos cantores e cantoras, como a própria Andréia Caffé. Além do bate-papo com Teresa Cristina, os convidados entoam clássicos que animam a roda desde a sua criação. O repertório inclui Sorriso Negro (Adilson Barbado, Jair de Carvalho e Jorge Portela), Terreiro de Crioulo (Abel Luiz e Luciano Bom Cabelo), Quem Mandou Duvidar (Jorge Zagaia e Padeirinho), Chora Viola (Adilson Torquato e Valdomiro), O Invocado (Casquinha), Dora (Aniceto do Império), Santo Errado (Adalto Magalha, Almir Guineto e Roberto Caprí), Brinde ao Cansaço (Candeia), No Mesmo Manto (Beto Corrêa e Lúcio Curvello), Recado de Fé (André Renato e PH Mocidade), Minha Arte de Amar (Nei Lopes e Zé Luiz do Império) e Dor de Amor (Acyr Marques, Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho). Atração original da TV Brasil, o Samba na Gamboa pode ser acompanhado no YouTube do canal e no app TV Brasil Play. Com janela alternativa na telinha aos sábados, às 23h, o programa ainda é transmitido na Rádio Nacional. O conteúdo entra no ar aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

Sobre a produção A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa – bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração. Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão). Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre a cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou ainda mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h. O público pode curtir os conteúdos exclusivos no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede. Destaques da temporada Durante a nova temporada do Samba na Gamboa, Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho, Péricles e Sombrinha.

O programa da TV Brasil também vai ter a presença de célebres artistas de outras matizes da música como Adriana Calcanhotto, Fabiana Cozza, Hermínio Bello de Carvalho, Mônica Salmaso, Roberta Sá, Simone Mazzer e Zé Renato. A produção musical valoriza compositores que escreveram sucessos, mas nem sempre têm o devido reconhecimento e espaço na mídia. Teresa Cristina recebe nomes como Alex Ribeiro, Alfredo Del-Penho, Claudio Jorge, Mariene de Castro, Moyseis Marques, Serginho Meriti, Toninho Geraes e Zé Roberto. Artistas como Luísa Dionísio, Marina Íris, Nego Álvaro e Mingo Silva são outros convidados da temporada. O Samba na Gamboa ainda traz nessa sequência de atrações inéditas uma série de programas especiais que destacam a importância de personalidades consagradas da sonoridade tipicamente nacional. Os conteúdos temáticos reverenciam o trabalho de Arlindo Cruz, Chico Buarque e Paulinho da Viola.