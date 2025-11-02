Mega-Sena acumula e pagará R$ 41 milhões dia 4
Os números sorteados foram: 09 – 18 – 28 – 34 – 38 – 57.
45 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 48.378,50 cada
Além disso, 3.341 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.074,08 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (1ª), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.