Hoje é Dia: tragédia de Mariana, favelas e radialistas em destaque

Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas - data reconhecida pela ONU

Dia de Finados - comemoração de seguidores da Igreja Católica Apostólica Romana e Cristãos de outras tradições, que também é conhecida como "Dia dos Mortos". É celebrada com feriado no Brasil de acordo com a Lei Nº 10.607 de 19 de dezembro de 2002