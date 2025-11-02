Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Domingo de Finados começa com chuva em São Paulo

Autor Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
São Paulo amanheceu com tempo fechado e chuvas neste domingo (2), feriado de Finados. De acordo com o CGE SP (Centro de Gerenciamento de Emergências), o tempo continuará chuvoso e muito úmido durante todo o dia, com precipitações intermitentes e volumes significativos, com potencial para encharcamento do solo, com formação de alagamentos e deslizamentos de terra em áreas de risco. A temperatura máxima não passa dos 22°C e a umidade do ar ficará acima dos 70%.Tendência para os próximos dias

O tempo continua instável, com muitas nuvens e poucas aberturas de sol pela manhã na segunda-feira (3). As chuvas voltam a ganhar força à tarde, com possibilidade de alagamentos. À noite não deve registrar chuva. A temperatura mínima prevista é de 17°C e a máxima de 24°C.

Na terça-feira (4), o sol aparece entre muitas nuvens e a temperatura se eleva aos poucos. Porém, entre o início e o fim da tarde, há potencial para chuva isolada e de curta duração. Os termômetros oscilam entre 18°C ao amanhecer e 26°C nas primeiras horas da tarde. Segundo informações do CGE, por enquanto a cidade de São Paulo está em estado de observação.

Frente fria com chuvas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a ocorrência de chuva generalizada neste domingo (2), devido à lenta progressão de uma frente fria que favorece chuvas a qualquer hora do dia, com possibilidade de temporais mais intensos entre a tarde e noite.

Hoje, mesmo com o afastamento da frente fria, a formação de um corredor de umidade vindo da Amazônia manterá o padrão chuvoso sobre todo o território paulistano. Como resultado haverá pancadas de chuvas frequentes e persistentes, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados que podem atingir valores moderados a elevados em diversas regiões.

"A Defesa Civil recomenda atenção redobrada em áreas suscetíveis a deslizamentos, alagamentos e quedas de árvores, diante das condições favoráveis a transtornos pontuais, especialmente em localidades com áreas de risco”, finaliza.

