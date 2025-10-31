Rádio Ceará é nova emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública

O projeto é resultado da parceria entre a EBC e a Fundação de Teleducação do Ceará (FUNTELC). Como explica Lídia Neves, gerente executiva de Integração de Conteúdos e Rede, a FUNTELC já é parceira da EBC há 16 anos com a TV Ceará (TVC) e, agora, amplia essa parceria com a Rádio Ceará FM 87.1 Mhz.

A nova emissora passou a oferecer hoje sinal de rádio diário e programação local para toda a população residente na capital Fortaleza e em Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Eusébio, Guaiúba, Guaramiranga, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Palmácia, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante. Além disso, cerca de 50 outros municípios poderão acessar a programação pela multiprogramação em sinal de televisão aberta.

Com investimento total de R$ 2,5 milhões, sendo R$1,9 milhão do governo do Brasil, a implantação da 87.1 FM faz parte do planejamento estratégico da EBC para garantir radiodifusão pública em todas as capitais brasileiras. A empresa foi a responsável pela instalação da infraestrutura de transmissão, que inclui transmissor de 25 kW, antenas, ar-condicionado, nobreak e receptor de satélite.

A FUNTELC, vinculada à Casa Civil do Governo do Estado do Ceará, é responsável pela operação do canal, manutenção dos equipamentos e inserção de conteúdos locais, integrados à programação nacional gerada pela Rádio Nacional, da EBC.