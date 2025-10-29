São Paulo ainda tem mais de 45 mil imóveis sem luz devido às chuvas

A chuva forte que atingiu a cidade de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (29), causou alagamentos e queda de energia em várias regiões.

As chuvas começaram por volta das 5h e colocaram em alerta todas as regiões da capital paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), os bairros que apresentaram maiores índices de concentração de chuva foram: Cidade Ademar 21 milímetros (mm), Jabaquara (20,5mm) e Campo Limpo (20,4mm).

Nesta madrugada, os termômetros na capital oscilaram em torno dos 17,3 graus Celsius (ºC) e regiões do extremo sul chegaram aos 15,8ºC. Em torno das 8h, as instabilidades se afastaram para o Vale do Paraíba e, a partir das 9h, houve considerável melhora, já com a presença de sol forte.

À tarde as instabilidades retornam, mas com chuvas mais fracas e isoladas. Os ventos úmidos que passam a soprar do oceano causarão queda na temperatura e as mínimas de hoje devem ocorrer no final da noite.

