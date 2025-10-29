Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo ainda tem mais de 45 mil imóveis sem luz devido às chuvas

Autor Matheus Crobelatti* - Agência Brasil
A chuva forte que atingiu a cidade de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (29), causou alagamentos e queda de energia em várias regiões. Cerca de 45 mil imóveis ainda estão sem eletricidade, segundo a última atualização da Enel. O número sobe para 56.800 clientes sem luz considerando os municípios da região metropolitana.

As chuvas começaram por volta das 5h e colocaram em alerta todas as regiões da capital paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), os bairros que apresentaram maiores índices de concentração de chuva foram: Cidade Ademar 21 milímetros (mm), Jabaquara (20,5mm) e Campo Limpo (20,4mm).

Nesta madrugada, os termômetros na capital oscilaram em torno dos 17,3 graus Celsius (ºC) e regiões do extremo sul chegaram aos 15,8ºC. Em torno das 8h, as instabilidades se afastaram para o Vale do Paraíba e, a partir das 9h, houve considerável melhora, já com a presença de sol forte.

À tarde as instabilidades retornam, mas com chuvas mais fracas e isoladas. Os ventos úmidos que passam a soprar do oceano causarão queda na temperatura e as mínimas de hoje devem ocorrer no final da noite.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

