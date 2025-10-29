Ministério diz que segurança pública deve “proteger todas as pessoas”

Em nota, o ministério afirmou que “o enfrentamento ao crime organizado deve ser conduzido com base em inteligência, planejamento estratégico e, sobretudo, na preservação da vida”.

“A segurança pública deve proteger todas as pessoas, com atenção àquelas em situações de maior vulnerabilidade. O Estado deve agir com firmeza e responsabilidade, sempre orientado pelos direitos humanos e pela Constituição”, defendeu a pasta.

Operação Contenção

A Operação Contenção contou com efetivo de 2,5 mil policiais e deixou 119 mortos, sendo 115 civis e quatro policiais, de acordo com o último balanço.

O governo do estado considerou a operação “um sucesso” e afirmou que as pessoas mortas reagiram com violência à operação. No total, foram feitas 113 prisões.