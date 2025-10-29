Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anistia Internacional classifica como desastrosa operação no Rio

Autor Agência Brasil
Diretora aponta que os policiais ontem na Penha e no Alemão não tinham “controle do ambiente” e nem cumpriram com “dever de proteção da vida e do patrimônio.”

“É preciso dizer que essa operação não é um sucesso. É desastrosa. Qualquer pessoa sabe que assassinato e sucesso não entram na mesma frase. Assassinato de centena de pessoas. Nós recebemos notícias de milhares de pessoas traumatizadas e que estão sofrendo.”

Assim, Werneck considera que a operação foi um “retumbante fracasso” para o Estado e para a sociedade. “Não apenas para o governador [Cláudio Castro] e para os seus assessores da área de segurança. O fracasso é para todas e todos nós, infelizmente.”

A fala da diretora da Anistia Internacional contrasta com a avaliação do governador Castro. Segundo ele, a operação foi positiva. "Mostramos ontem um duro golpe na criminalidade e que temos condições de vencer batalhas”, disse pela manhã em entrevista coletiva à imprensa.

Para Jurema Werneck, a fala do governador do Rio de Janeiro “estimula toda ação fora da lei”, e tanto ele quanto a equipe estadual de segurança pública sabe que a operação foi ilegal. “Um desrespeito ao direito internacional, aos diretos humanos, à Constituição e toda legislação brasileira.”

A Anistia Internacional, em conjunto com outras entidades civis e instituições, está colhendo relatos sobre a operação. De acordo com Werneck, o que tem sido informado revela “descalabros”. Ela espera que “o governador apresente as provas da correição da operação, do suposto planejamento da ação.”

A Anistia Internacional promete prestar auxílio às pessoas afetadas pela operação e atuar para que haja reparação judicial e responsabilização das autoridades. “A gente só espera que as instituições brasileiras cumpram o seu dever. O mundo inteiro está vendo.”

