PND 2025: veja gabarito preliminar do Inep e como recorrer

Os participantes da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) podem consultar as versões preliminares do gabarito das questões objetiva / Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Os participantes da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) já podem acessar as versões preliminares do gabarito das questões objetivas e o padrão de resposta da questão discursiva. O material foi divulgado nesta terça-feira, 28, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame.

Candidatos podem conferir e recorrer até 29 de outubro pelo Sistema PND. Para saber em pontos-chave: Inep divulga gabaritos preliminares da Prova Nacional Docente (PND).



Candidatos podem consultar gabaritos no Portal do Inep.



Prazo para recursos vai até 29 de outubro.



Recursos devem conter fundamentação técnica ou científica.



Resultado final da PND 2025 será divulgado em 10 de dezembro. Como acessar o gabarito da PND 2025 O gabarito preliminar está disponível no Portal do Inep, na página oficial da Prova Nacional Docente. Para consultar, basta acessar o site inep.gov.br e entrar na área da PND. No mesmo ambiente virtual, também é possível conferir o padrão de resposta da questão discursiva.

A recomendação do Inep é que os candidatos acompanhem o Sistema PND com frequência, pois todas as atualizações e resultados serão divulgados exclusivamente pelos canais oficiais do instituto. PND 2025: como recorrer das respostas preliminares Os participantes que identificarem erros ou discordarem de alguma resposta poderão apresentar recurso até as 23h59min desta quarta-feira, 29. O procedimento deve ser feito pelo Sistema PND, acessível no próprio portal do Inep. Conforme o edital, os recursos devem conter fundamentação técnica ou científica. No caso de questionamentos sobre a correção da prova discursiva, o candidato não deve inserir qualquer identificação pessoal no texto, sob risco de indeferimento automático.