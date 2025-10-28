PND 2025: veja gabarito preliminar do Inep e como recorrer

PND 2025: Inep divulga gabaritos e resultados preliminares; saiba como acessarParticipantes da Prova Nacional Docente já podem consultar as respostas provisórias e o padrão da questão discursiva a partir desta terça-feira, 28
Os participantes da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) já podem acessar as versões preliminares do gabarito das questões objetivas e o padrão de resposta da questão discursiva.
O material foi divulgado nesta terça-feira, 28, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame.
A PND foi realizada no último domingo, 26, e marcou a estreia da avaliação que mede conhecimentos pedagógicos e específicos de licenciatura.
Segundo o Inep, a publicação das respostas faz parte do processo de transparência e permite que os candidatos confiram seu desempenho antes da correção definitiva.
Como acessar o gabarito da PND 2025
O gabarito preliminar está disponível no Portal do Inep, na página oficial da Prova Nacional Docente. Para consultar, basta acessar o site inep.gov.br e entrar na área da PND.
No mesmo ambiente virtual, também é possível conferir o padrão de resposta da questão discursiva.
A recomendação do Inep é que os candidatos acompanhem o Sistema PND com frequência, pois todas as atualizações e resultados serão divulgados exclusivamente pelos canais oficiais do instituto.
PND 2025: como recorrer das respostas preliminares
Os participantes que identificarem erros ou discordarem de alguma resposta poderão apresentar recurso até as 23h59min desta quarta-feira, 29. O procedimento deve ser feito pelo Sistema PND, acessível no próprio portal do Inep.
Conforme o edital, os recursos devem conter fundamentação técnica ou científica. No caso de questionamentos sobre a correção da prova discursiva, o candidato não deve inserir qualquer identificação pessoal no texto, sob risco de indeferimento automático.
Os resultados das análises serão divulgados no mesmo sistema, com justificativas detalhadas sobre o deferimento ou não dos pedidos.
Calendário das próximas etapas da PND 2025
- 28 de outubro: divulgação das versões preliminares do gabarito e do padrão de resposta da discursiva;
- 28 e 29 de outubro: período para recursos;
- 10 de novembro: resultado dos recursos e gabarito final;
- 25 de novembro: divulgação da correção preliminar da questão discursiva;
- 25 e 26 de novembro: prazo para recurso da discursiva;
- 10 de dezembro: resultado final da PND 2025.