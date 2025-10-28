Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PND 2025: veja gabarito preliminar do Inep e como recorrer

PND 2025: Inep divulga gabaritos e resultados preliminares; saiba como acessar

Participantes da Prova Nacional Docente já podem consultar as respostas provisórias e o padrão da questão discursiva a partir desta terça-feira, 28
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Tipo Notícia

Os participantes da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) já podem acessar as versões preliminares do gabarito das questões objetivas e o padrão de resposta da questão discursiva.

O material foi divulgado nesta terça-feira, 28, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame.

A PND foi realizada no último domingo, 26, e marcou a estreia da avaliação que mede conhecimentos pedagógicos e específicos de licenciatura.

Segundo o Inep, a publicação das respostas faz parte do processo de transparência e permite que os candidatos confiram seu desempenho antes da correção definitiva.

Entenda a notícia

O Inep divulgou os gabaritos preliminares das questões objetivas e o padrão de resposta da questão discursiva da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND).

Candidatos podem conferir e recorrer até 29 de outubro pelo Sistema PND.

Para saber em pontos-chave:

  • Inep divulga gabaritos preliminares da Prova Nacional Docente (PND).
  • Candidatos podem consultar gabaritos no Portal do Inep.
  • Prazo para recursos vai até 29 de outubro.
  • Recursos devem conter fundamentação técnica ou científica.
  • Resultado final da PND 2025 será divulgado em 10 de dezembro.

Como acessar o gabarito da PND 2025

O gabarito preliminar está disponível no Portal do Inep, na página oficial da Prova Nacional Docente. Para consultar, basta acessar o site inep.gov.br e entrar na área da PND.

No mesmo ambiente virtual, também é possível conferir o padrão de resposta da questão discursiva.

A recomendação do Inep é que os candidatos acompanhem o Sistema PND com frequência, pois todas as atualizações e resultados serão divulgados exclusivamente pelos canais oficiais do instituto.

PND 2025: como recorrer das respostas preliminares

Os participantes que identificarem erros ou discordarem de alguma resposta poderão apresentar recurso até as 23h59min desta quarta-feira, 29. O procedimento deve ser feito pelo Sistema PND, acessível no próprio portal do Inep.

Conforme o edital, os recursos devem conter fundamentação técnica ou científica. No caso de questionamentos sobre a correção da prova discursiva, o candidato não deve inserir qualquer identificação pessoal no texto, sob risco de indeferimento automático.

Os resultados das análises serão divulgados no mesmo sistema, com justificativas detalhadas sobre o deferimento ou não dos pedidos.

Calendário das próximas etapas da PND 2025

  • 28 de outubro: divulgação das versões preliminares do gabarito e do padrão de resposta da discursiva;
  • 28 e 29 de outubro: período para recursos;
  • 10 de novembro: resultado dos recursos e gabarito final;
  • 25 de novembro: divulgação da correção preliminar da questão discursiva;
  • 25 e 26 de novembro: prazo para recurso da discursiva;
  • 10 de dezembro: resultado final da PND 2025.

Educação

