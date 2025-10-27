Procissão do Recírio reúne milhares de fiéis em Belém

Milhares de devotos católicos celebraram nesta segunda-feira (27), em Belém, mais uma edição do, o. A celebração começou com uma missa na Praça do Santuário, seguida da Romaria do Recírio, a 14ª procissão da Festividade, que

Após a romaria, os fiéis acompanharam a subida da imagem original de Nazinha, como é carinhosamente chamada, ao Glória do Altar-Mor da Basílica Santuário, onde permanece até o início da próxima festividade, em 2026. A procissão do Recírio é realizada desde 1859, mantendo viva uma tradição de mais de 160 anos. O novo arcebispo metropolitano de Belém, dom Júlio Endi Akamine, participou pela primeira vez do evento, que este ano recebeu pelo menos 2,5 milhões de pessoas no segundo domingo de outubro (12), data da principal procissão.

"Uma coisa é quando a gente ouve o testemunho das pessoas, outra é quando a gente participa pessoalmente do Círio de Nazaré. Eu fui muito impactado por esta partilha das pessoas que relataram a experiência. Então, em todos os lugares por onde a gente passou, dava para ver isso na face, no rosto das pessoas. Mesmo que passando muito rapidamente, era evidente este transbordamento. Transbordamento de pessoas, transbordamento de devoção à Nossa Senhora, de amor à Nossa Senhora de Nazaré", relata.

Este ano, aproximadamente 100 mil turistas estiveram em Belém para participar do Círio de Nazaré, a maior festa católica do país. No dia 12 de outubro, cerca de 2,5 milhões de romeiros participaram da principal procissão do Círio, num percurso de 52,3 quilômetros. Além de Belém – que sedia em novembro a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) – as cidades metropolitanas de Ananindeua e Marituba também receberam os fiéis nesta que é considerada a maior procissão católica do país.

Considerado patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Círio de Nazaré é uma festa que, além de mostrar a devoção do povo paraense, movimenta a economia local, atraindo turistas e impulsionando setores como de hotelaria, transporte, alimentação e comércio.