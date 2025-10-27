Morre bebê que foi retirado vivo do próprio velório no Acre

Imagem de apoio ilustrativo. Recém-nascido extremamente prematuro declarado natimorto foi retirado do próprio velório com sinais vitais; na UTI, não resistiu. Entenda o caso / Crédito: Pexels / Martinus

O recém-nascido de cinco meses de gestação, dado como natimorto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, e retirado do próprio velório no sábado, 25, não resistiu. O bebê morreu às 23h15min desse domingo, 26, na mesma maternidade da capital acreana. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), a morte foi em decorrência de um quadro de choque séptico e sepse neonatal, resultado de infecção generalizada que provocou falência múltipla dos órgãos.

De acordo com a família, na manhã do último sábado, 25, uma funerária particular chegou a buscar o corpo da criança na maternidade e o levou para o cemitério. Pouco antes do sepultamento, uma parente pediu para abrir o caixão e percebeu que o bebê estava vivo e chorando. O bebê, considerado prematuro extremo, já havia passado cerca de 12 horas fora do hospital. Os pais, vindos do município de Pauiní, no interior do Amazonas, buscaram atendimento médico no Acre na quinta-feira, 23. O parto ocorreu no dia seguinte, 24 de outubro, quando a família foi informada sobre o suposto falecimento da criança.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) afirmou que “todos os protocolos de reanimação foram rigorosamente seguidos pela equipe multiprofissional, e o óbito foi constatado e comunicado à família”. Após o episódio no velório, o bebê foi imediatamente levado de volta à Maternidade Bárbara Heliodora e internado na unidade de tratamento intensivo. Leia mais Novembro Roxo: prematuridade é principal causa da mortalidade infantil Sobre o assunto Novembro Roxo: prematuridade é principal causa da mortalidade infantil

Ministério Público cobra esclarecimentos

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) informou que está atuando para esclarecer todas as circunstâncias do caso, apurar responsabilidades e adotar as medidas cabíveis. Por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, o órgão oficiou a Sesacre e a Maternidade Bárbara Heliodora, requisitando informações sobre o ocorrido. Nas redes sociais, internautas relataram experiências negativas com o atendimento na maternidade e cobraram uma fiscalização mais rigorosa por parte do MPAC, destacando que situações de descaso não são recentes.

Leia na íntegra a nota do MACP:





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ministerio Publico do Acre (@mpacre)

O que diz o hospital e a secretaria da Saúde

Em entrevista coletiva concedida na tarde do último sábado, 25, a médica pediatra neonatologista Mariana Collodetti classificou o caso como “uma situação excepcional”.