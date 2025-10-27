Morre aos 79 anos o advogado Sergio Bermudes, que atuou no caso Herzog

O advogadofaleceu nesta segunda-feira (27), aos 79 anos, em decorrência de, após um prolongado período de internação. Ele enfrentava

Reconhecido como um dos nomes mais influentes da advocacia brasileira, Bermudes construiu uma trajetória marcada pela excelência técnica, pelo magistério e pela defesa de causas emblemáticas em favor da democracia e dos direitos humanos.

Entre os casos mais notórios de sua atuação está o processo movido por Clarice Herzog, viúva do jornalista Vladimir Herzog, que levou o Judiciário a reconhecer, pela primeira vez, que o profissional foi assassinado sob custódia militar – um marco na história da Justiça brasileira.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim (ES), Bermudes nasceu em 2 de outubro de 1946. Formou-se em direito pela Universidade do Estado da Guanabara, em 1969, e concluiu doutorado em história do processo romano, canônico e lusitano na Universidade de São Paulo (USP).

Em 1969, fundou o Bermudes Advogados, escritório que se tornaria referência nacional em contencioso e arbitragem, com sedes no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. No magistério, destacou-se como professor de direito processual civil na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), cargo que ocupava desde 1978.