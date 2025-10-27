Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cetesb investiga mortandade de peixes na cidade de Meridiano (SP)

Autor Elaine Patricia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Elaine Patricia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Tipo Notícia

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) está investigando a mortandade de peixes ocorrida no rio São José dos Dourados, na cidade de Meridiano, interior paulista. Para a Cetesb, a suspeita é de que a morte possa ter sido provocada pelo lançamento irregular de vinhaça no rio.

Segundo informações da Cetesb, técnicos da agência ambiental estiveram visitando o local no final de semana e constataram que houve o rompimento de uma tubulação de uma usina de álcool e açúcar instalada na cidade, o que poderia ter provocado o lançamento de vinhaça, que é o resíduo líquido que sobra do processo de destilação de cana-de-açúcar.

Para confirmar a causa da contaminação, os técnicos coletaram água do rio e levaram para análise em laboratório.

Por meio de nota, a usina COFCO International, suspeita do vazamento, informou que o rompimento de uma adutora, ocorrido na última sexta-feira (24) foi “imediatamente contido pela equipe da empresa e não pode ser apontado como causa da mortandade de peixes que vem ocorrendo desde o dia 15 de outubro no rio São José dos Dourados”.

A mortandade dos peixes ocorre a poucos dias do início da piracema, que é o período mais importante para a reprodução dos peixes, quando eles de deslocam para as nascentes para desovar. No estado de São Paulo, a piracema ocorre a partir do dia 1º de novembro e segue até 28 de fevereiro do próximo ano. Nesse período há restrições para a pesca.

