Roda de Samba inicia nova temporada com programa sobre Ary Barroso

“O Brasil, como a gente o entende hoje, não existia há 100 anos. Um país continental, com culturas diversas, com seis biomas, uma imensidão diferenciada de sotaques, de costumes e de músicas também. Uma geração foi responsável por criar essa identidade, que é a geração de 1920”

A avaliação é do cineasta e músico André Weller. Segundo ele, nomes como o do compositor Ary Barroso (1903-1964) ajudaram a construir a ideia de país que habita o senso comum nacional. “Ele criou esse ‘Brasil brasileiro’, que a gente se orgulha tanto. Podemos não saber o que é o 'mulato inzoneiro' [intrigante], mas ele é nosso. A gente sabe disso.” André Weller assina roteiro e direção do documentário Ary, sobre o compositor de Aquarela do Brasil, samba composto em dez minutos, em uma noite de chuva que prendeu Ary Barroso em casa.

Histórias como essa estão no longa-metragem de André Weller e são recontadas no programa Roda de Samba, produzido pela Agência Brasil e pela Rádio Nacional. A terceira temporada do programa começa a ir ao ar neste domingo (26), ao meio-dia, e o primeiro episódio é sobre Ary Barroso. O filme de André Weller conta com recursos de dramatização, imagens de Ary e textos do compositor, narrados em primeira pessoa pelo ator Lima Duarte. O longa-metragem estreou neste mês, no Festival de Cinema do Rio, e deverá chegar ao circuito nacional em 2026. Imaginário do samba Como nas temporadas anteriores, o programa Roda de Samba traz o universo e o imaginário do samba e entrevista cantores, compositores, músicos e também escritores, cineastas, atores, diretores de teatro e pesquisadores para falar de samba e escutar boa música.

As entrevistas para a nova temporada já estão gravadas e serão editadas semanalmente. A série vai até o último domingo do ano (27/12). Haverá episódios sobre compositores de matizes diferentes, como Moacyr Luz, Noel Rosa, Vinicius de Moraes, Bezerra da Silva e Ismael Silva. Além disso, o programa traz a cena musical do Rio de Janeiro e de Brasília, em conversas saborosas como os papos com Breno Alves, Kiko Horta, Tatá Weber e Tiago do Bandolim. Acervo Iniciado em 2019, o Roda de Samba já conversou com compositores como Nei Lopes, Leci Brandão e Herminio Belo de Carvalho, com as cantoras Teresa Cristina, Roberta Sá e Áurea Martins, escritores como Ruy Castro, Alberto Mussa e Paulo Lins. Também foram ao ar pelo programa as últimas entrevistas de Monarco, João Donato e do crítico musical Zuza Homem de Melo.

O Roda de Samba vai ao ar todo domingo, ao meio-dia, nas 11 emissoras da Rádio Nacional, e é posteriormente distribuído na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). O acervo do programa pode ser ouvido aqui. Serviço O que: Programa Roda de Samba - estreia de nova temporada com Ary Barroso; Quando: Domingo, dia 26/10, às 12h;