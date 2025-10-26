Marcos Sacramento reverencia bambas do Estácio no Samba na Gamboa

A apresentadora Teresa Cristina recebe o cantor Marcos Sacramento para uma entrevista repleta de sucessos no programa Samba na Gamboa, neste domingo (26), às 13h, na. A produção inédita da emissora pública faz uma homenagem a bambas do bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, como Ismael Silva, Bide e Marçal, pioneiros do samba nacional.

Entre uma canção e outra, Teresa Cristina e Marcos Sacramento batem um papo descontraído sobre a influência destes mestres para o samba “malemolente”.

“São importantes, acima de tudo, pela coragem que esses criadores tiveram naquele momento, de aparecer com uma novidade num ambiente, num cenário, onde já havia um rei que era o Sinhô (José Barbosa da Silva)”, diz Sacramento.

O convidado da atração destaca também o talento e a importância do cantor e compositor Ismael Silva para a cultura brasileira e o samba carioca como gênero musical. Questionado sobre quem considera o mestre e a rainha do samba, Sacramento reverencia Geraldo Pereira e Aracy de Almeida.

Durante a roda de samba, eles interpretam clássicos do gênero como Antonico, de Ismael Silva; e Ao Romper da Aurora, de Francisco Alves, Ismael Silva e Lamartine Babo; Onde Está a Honestidade?, de Noel Rosa e Francisco Alves; Último Desejo e Mulato Bamba, de Noel Rosa.