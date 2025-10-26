Hoje é Dia destaca Novembro Azul, prevenção ao AVC e Maurício de Sousa

Nascimento do treinador e ex-futebolista argentino Diego Maradona (65 anos)

Sismo do Mar Egeu (5 anos) – terremoto de magnitude entre 6,6 e 7,0, com o saldo de 119 mortos, 1.053 feridos e 15 mil desabrigados

Morte do ator escocês Sean Connery (5 anos)

Dia Nacional da Poesia - comemoração instituída pela Lei nº 13.131, de 3 de junho de 2015. Tem por finalidade marcar a data do aniversário de nascimento de Carlos Drummond de Andrade, considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX

Dia das Bruxas - conhecido como Halloween, é uma comemoração tradicional nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda e outros lugares pelo mundo afora. É festejada com personagens como bruxas, abóboras enfeitadas, zumbis etc., a partir da celebração do "Festival de Samhain" na Irlanda, uma festividade da mitologia Celta, que era iniciada a partir do pôr-do-Sol de 31 de outubro no Hemisfério Norte, no final da temporada de colheitas

Dia do Saci - comemoração brasileira, instituída pelo Projeto de Lei federal nº 2 762 de 2003, com o objetivo de resgatar figuras do folclore brasileiro, em contraposição ao "Dia das Bruxas", ou Halloween, de tradição cultural celta

Dia Mundial das Cidades

Início do "Multiplicidade: Festival Internacional de Mulheres nas Artes Cênicas" (10 anos) - primeiro festival realizado no Rio de Janeiro inteiramente dedicado à produção teatral feminina