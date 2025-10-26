Hoje é Dia destaca Novembro Azul, prevenção ao AVC e Maurício de Sousa
Esta semana temos duas importantes campanhas de promoção da saúde e três efemérides que destacam a cultura. Vamos começar pelo último dia da semana, porque o Novembro Azul começa no dia 1º desse mês. A mobilização incentiva a prevenção do câncer de próstata, a variante da doença que mais acomete os homens.
Dia da Visibilidade Intersexo
Nascimento do cartunista paulista Mauricio de Sousa (90 anos)
Nascimento do presidente pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva (80 anos)
Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual - comemoração instituída pela Unesco para marcar a data da aprovação de uma recomendação sobre a salvaguarda e conservação das imagens em movimento, que se deu na 21ª reunião da própria Unesco, em 27 de outubro de 1980
Nascimento do magnata, empresário, diretor executivo, investidor, filantropo e autor estadunidense William Henry Gates III, o Bill Gates (70 anos)
Inauguração do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul (AC) (55 anos) - o aeroporto mais ocidental do Brasil
Dia Internacional da Animação - comemoração instituída pela Associação Internacional do Filme de Animação, apoiada no Brasil pela Associação Brasileira de Cinema de Animação, para marcar a data da 1ª apresentação do "Teatro Ótico", do artista francês Émile Reynaud, que apresentava suas cenas animadas intituladas "Pantomimas Luminosas", no Museu Grévin, em Paris
Dia do Servidor Público - comemorado por brasileiros, conforme Decreto Nº 5936, de 28 de outubro de 1943, e Artigo 236º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pela qual também se instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais, para marcar a data da Lei Nº 284, de 28 de outubro de 1936, pela qual se adotou o principio geral de formação de carreiras para os funcionários civis federais brasileiros
Ataque a faca na basílica de Notre-Dame de Nice, França, deixa três pessoas mortas (5 anos)
Fundação da Real Biblioteca, que se tornou a Biblioteca Nacional (215 anos)
Getúlio Vargas é deposto por um movimento militar liderado por generais que compunham seu próprio ministério e que pôs fim ao Estado Novo (80 anos)
Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral - comemoração instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Federação Mundial de Neurologia. Tem por finalidade conscientizar e prevenir sobre esse mal, que chega a atingir uma a cada seis pessoas
Dia Nacional do Livro - comemoração criada pela Lei nº 5.191, de 13 de dezembro de 1966, pela qual se obriga a celebração nas escolas públicas e particulares de Ensino Fundamental e Médio do Brasil, sem interrupção dos trabalhos escolares
Nascimento do treinador e ex-futebolista argentino Diego Maradona (65 anos)
Sismo do Mar Egeu (5 anos) – terremoto de magnitude entre 6,6 e 7,0, com o saldo de 119 mortos, 1.053 feridos e 15 mil desabrigados
Morte do ator escocês Sean Connery (5 anos)
Dia Nacional da Poesia - comemoração instituída pela Lei nº 13.131, de 3 de junho de 2015. Tem por finalidade marcar a data do aniversário de nascimento de Carlos Drummond de Andrade, considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX
Dia das Bruxas - conhecido como Halloween, é uma comemoração tradicional nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda e outros lugares pelo mundo afora. É festejada com personagens como bruxas, abóboras enfeitadas, zumbis etc., a partir da celebração do "Festival de Samhain" na Irlanda, uma festividade da mitologia Celta, que era iniciada a partir do pôr-do-Sol de 31 de outubro no Hemisfério Norte, no final da temporada de colheitas
Dia do Saci - comemoração brasileira, instituída pelo Projeto de Lei federal nº 2 762 de 2003, com o objetivo de resgatar figuras do folclore brasileiro, em contraposição ao "Dia das Bruxas", ou Halloween, de tradição cultural celta
Dia Mundial das Cidades
Início do "Multiplicidade: Festival Internacional de Mulheres nas Artes Cênicas" (10 anos) - primeiro festival realizado no Rio de Janeiro inteiramente dedicado à produção teatral feminina
Morte do coordenador de palco paulista Tom Veiga (5 anos) - ficou conhecido por manipular e dar voz ao personagem Louro José, no programa de Ana Maria Braga, exibido na Rede Globo
Começa a Guerra do Vietnã (70 anos)
Terremoto em Lisboa, que matou entre 15 mil e 20 mil pessoas (270 anos). Dentre várias perdas humanas e materiais, a Biblioteca Real foi destruída, com mais de 70 mil volumes de itens lá armazenados
Novembro Azul - campanha nacional de prevenção ao câncer de próstata
Dia Mundial Vegano - comemoração internacional festejada desde 1994, e que foi instituída durante a celebração do 50º aniversário da Sociedade Vegana do Reino Unido
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].
