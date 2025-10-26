Defesa Civil: site de alertas da fircará fora do ar até dia 28

Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap) está temporariamente fora do ar / Crédito: Divulgação/MIDR

A Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap), sistema utilizado pela Defesa Civil Nacional para enviar alertas à população que mora em áreas de risco no Brasil, deve ficar fora do ar até a próxima terça-feira, 28. O serviço passará por atualização, conforme divulgado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) na tarde desse sábado, 26.