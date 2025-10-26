Defesa Civil: site de alertas da fircará fora do ar até dia 28

Site de alertas da Defesa Civil fircará fora do ar até terça-feira, 28Serviço passará por manutenção técnica; população pode acompanhar alertas pelos meios de comunicação das Defesas Civis estaduais e municipais
A Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap), sistema utilizado pela Defesa Civil Nacional para enviar alertas à população que mora em áreas de risco no Brasil, deve ficar fora do ar até a próxima terça-feira, 28.
O serviço passará por atualização, conforme divulgado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) na tarde desse sábado, 26.
Leia mais
A medida deve afetar mais de 300 instituições e 1.100 usuários, que utilizam a Idap para monitorar eventos de risco em suas localidades. A plataforma também é responsável pelo enviode mensagens à população, através de SMS, Telegram, TV por assinatura, Google Alertas Públicos e WhatsApp.
O Defesa Civil Alerta, sistema que envia um pop-up de alerta para smartphones em cidades que estão sob chance de eventos climáticos intensos, também estará indisponível. A ferramenta foi testada em Fortaleza e outros três municípios cearenses durante o mês de junho passado.
Durante a suspensão da interface, a Defesa Civil Nacional recomenda que a população acompanhe os alertas sobre eventuais eventos de risco nos meios de comunicação dos órgãos de defesa civil estaduais e municipais.
Defesa Civil do Ceará
Aqui no Ceará, os conteúdos da Defesa Civil podem ser acessados através do perfil oficial do órgão no Instagram, @defesacivilce e no site da pasta. Na Capital, a comunicação ocorre também através das redes sociais, no @defesacivilfortaleza.
"A Defesa Civil Nacional segue acompanhando os registros de alertas em todo o território brasileiro e reforça que, mesmo durante a atualização dos sistemas, o monitoramento das condições meteorológicas e dos eventos de risco permanece ativo, garantindo a pronta atuação em caso de necessidade", disse a pasta, em nota.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente